Dia da Gratidão: um dia voltado para exercer o ato de agradecer

Com a rotina atribulada de uma vida moderna, repleta de compromissos e estresse, facilmente esquecemos de manifestar gratidão, sentimento que promove bem-estar e melhora a saúde de quem quem sente.

Para que a importância desse sentimento não fosse esquecida, no dia 6 de janeiro é comemorado o dia da gratidão no Brasil. Gratidão é o ato de agradecer por coisas boas, é a qualidade de quem é grato.

Dia da gratidão: benefícios do ato de agradecer

Estudiosos passaram a pesquisar sobre os benefícios da gratidão e o resultado dos estudos aponta que o sentir-se grato pode gerar melhoramentos significativos na vida das pessoas.

O que explica o bem-estar emocional sentido com base na gratidão é o fato de que, por isso, tende a haver uma diminuir no foco nas dificuldades e nos problemas, de modo que as pessoas passam a se sentirem mais contentes com o que não ocorro conforme o planejado.

Aumento da qualidade do sono

Com a gratidão, a tendência de nos preocuparmos menos diminui, pois quem manifesta esse sentimento não se concentra tanto nas preocupações e, consequentemente, não leva os problemas para a cama.

Alivia a angústia e melhora o humor

O estresse e os pensamentos negativos são reduzidos, ao mesmo tempo que percepções positivas sobre si e o mundo vêm à tona.

Fortalece relacionamentos

O ato de agradecer a quem nos faz bem faz com que as pessoas se sintam amadas e valorizadas, melhorando a convivência entre as pessoas, seja em casa ou no trabalho.

Auxilia no cultivo da felicidade

O agradecimento diário promove o despertar da consciência para momentos de satisfação, permitindo a construção de um sentimento de felicidade plena, ainda que a vida possa ser difícil às vezes.

Ajuda a manter hábitos saudáveis

Estudos sobre a atividade neural de pessoas que experimentam a gratidão, notou-se uma relação desse sentimento com regiões do cérebro que controlam a capacidade de pensar no futuro.

Quando praticada diariamente, a gratidão funciona como um motor que estimula a resiliência e a prática de hábitos saudáveis.

Dia da Gratidão: o que a ciência diz sobre o ato

Estudos na área da psicologia positiva revelaram que a expressão da gratidão gerou maiores taxas de felicidade e, consequentemente, menos dores físicas, diminuindo as chances de as pessoas desenvolverem males como a fibromialgia.

Além disso, estudiosos notaram que a prática do exercício da gratidão promoveu benefícios em situações de estresse contínuo, como no caso de doenças crônicas (câncer, diabetes) e superação de situações desafiadoras.

Segundo pesquisadores da Harvard Medical School, a gratidão ajuda na prevenção de doenças físicas, pois os adeptos ao hábito de agradecer são menos tensos e apresentaram sistemas imunes mais fortes, pressão arterial reduzida e melhor qualidade do sono.

