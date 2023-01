Bolo de reis: conheça a receita e suas curiosidades

A chegada de 6 de janeiro celebra a visitação dos três Reis Magos - Baltazar, Melchior e Gaspar - seguindo o nascimento de Jesus Cristo. A data foi chamada Dia de Reis, homenageando o trio e suas ofertas de ouro, incenso e mirra.

A celebração segue o calendário cristão e chegou até o Brasil por meio da influência portuguesa. No país europeu, a partir do dia 1º de janeiro, é possível sair de porta em porta cantando sobre o nascimento do menino Jesus nas ruas, tradição conhecida por “cantar as Janeiras”.

O costume de Portugal inclui a presença do bolo-rei entre o período natalino e o Dia de Reis, uma receita festiva em forma de coroa.

O bolo rainha (ou bolo de reis) é uma alternativa ao tradicional bolo-rei com frutas cristalizadas. O preparo do bolo de reis leva frutas secas e nozes como pinhão, avelã e amêndoa, segundo o proprietário da Casa Portuguesa BS em Fortaleza, Manuel da Silva.

No Brasil, a opção do bolo de reis foi adaptada, como a receita da Confeitaria Madeleine. “A versão com maçãs e nozes foi uma adaptação minha, então acredito que você não encontra outra receita igual”, destaca Alexandra Studart.

Além da decoração com glacê de açúcar, cerejas, nozes e alecrim, a adaptação de Alexandra adiciona, entre a variedade de ingredientes, maçã, canela, noz moscada e gengibre.

Receita bolo-rei tradicional

O proprietário da Casa Portuguesa BS, Manuel da Silva, compartilha a sua receita para o bolo-rei português.

O modo de preparo foi adaptado do portal Receitinhas.



Ingredientes:

30 g - fermento biológico para pães

100 ml - água morna

200g - farinha de trigo

200g - frutas cristalizadas

200g - frutos secos

100 ml - vinho do Porto

150 g - margarina

1 limão (somente a raspa)

4 ovos

Modo de preparo:

Com o fermento dissolvido em água morna, deve-se acrescentar 1 xícara de chá da farinha de trigo.

Após a mistura dos ingredientes, cubra com um pano e espere por cerca de 20 minutos, deixando o preparado reservado.

As frutas cristalizadas e os frutos secos são cortados em pedaços menores e colocados de molho no vinho do Porto, também deixando o preparo em reserva.

Em outra tigela, margarina, açúcar e limão em raspa serão misturados. Em seguida, adicione cada um dos ovos, deixando-os incorporados à mistura.

Nesse momento, o preparo do fermento será misturado ao de margarina, antes de acrescentar o resto da farinha de trigo.

A massa deve ficar com consistência elástica, então é necessário misturá-la e sová-la bem.

Adicione a mistura de vinha e frutas e as incorpore.

Deixe a massa em um formato de bola e cubra com um pano até que ela dobre de volume.

A bola deve ser transferida para a assadeira, levemente untada.

Faça um buraco no meio da massa e deixe crescer por mais 1 hora.

Pincele com ovo

Faça o enfeite com frutas cristalizadas e secas.

Espalhe o açúcar em 4 montinhos sobre o bolo e leve ao forno a 180º por aproximadamente 45 minutos até a massa estar cozida e dourada.

Receita bolo de reis (Bolo Rainha)

O proprietário da Casa Portuguesa BS, Manuel da Silva, compartilha a sua receita para o bolo de reis (conhecido como bolo rainha) português de 1 quilo.

Ingredientes:

600g - farinha

20g - fermento de padeiro

1 dl - leite (morno)

100g - açúcar belbake

100g - pinhão

100g - manteiga (amolecida)

5 ovos (um dos ovos será para bater e usar para pincelar o bolo no final)

2 colheres de brando

120g - amêndoa laminada

100g - sultanas

150g - miolo de noz

Raspa de laranja

Açúcar em pó belbake (para a decoração final)

O modo de preparo das duas receitas é igual, adaptando apenas os ingredientes.

