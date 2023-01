Bebê nasce empelicado em MG; veja fotos

No momento do parto, o pai da criança estava ao lado da mãe e ambos "ficaram encantados" quando os médicos mostraram o bebê

A fotógrafa Ludmila Gusman registrou o nascimento de um bebê empelicado nessa segunda-feira, 2. Esse tipo de nascimento é raro e aconteceu no município de Muriaé, em Minas Gerais. As imagens, que ganharam grande repercussão nas redes sociais, mostram o pequeno Nicolas logo após seu parto coberto por uma membrana.

Em quase nove anos de profissão, esta foi a primeira vez que Ludmila presenciou um nascimento desse tipo. “Foi tudo muito de repente, quando vi que o bebê estava ainda na bolsa, preparei os cliques imediatamente”, explicou ao portal G1 - Zona da Mata.

No momento do parto, o pai da criança estava ao lado da mãe e, segundo a fotógrafa, ambos “ficaram encantados” quando os médicos mostraram o bebê. Nicolas nasceu de um parto cesárea com 3.380 quilos e 51 centímetros. O bebê passa bem.

Parto empelicado é normal?

Considerado raro, o bebê nasce envolto pela bolsa amniótica, que nada mais é do que um membrana que protege e faz com que a criança receba nutrientes pelo cordão umbilical durante a gestação.

De acordo com o G1 - Zona da Mata, especialistas afirmam que o parto empelicado não oferece nenhum risco à criança e à gestante. Em alguns casos esse tipo de nascimento pode inclusive proteger o bebê.



