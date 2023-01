Galáxia em formato espiral é observada por telescópio da Nasa

Com uma beleza única, a galáxia pode contribuir nos estudos sobre o real tamanho do universo; entenda

A imagem de uma nova galáxia tem sido compartilhada pela Nasa após sua captura feita pelo Telescópio Espacial Hubble.

Porém, o que chama atenção na NGC 6956, que fica a 214 milhões de anos luz da Terra, é sua forma que é considerada um exemplo quase perfeito do que é uma galáxia barrada.

Galáxia em formato espiral: o que se sabe sobre a NGC 6956

De acordo com a Nasa, as imagens da galáxia, a princípio, foram feitas para que os cientistas estudassem as estrelas variáveis ceifadas - estrelas de 500 a 300 mil vezes mais luminosas que o Sol, que têm ciclos de luminosidade em um curto período de tempo e seguem um padrão e mudam o seu brilho de alguma forma quando observadas da Terra - da NGC 6956.

Com uma beleza única, a galáxia pode contribuir nos estudos sobre o real tamanho do universo ao observar uma supernova produto de uma anã branca, cujo a explosão ajuda a medir a distância de objetos que estão longe da Terra, o que auxilia o entendimento dos pesquisadores sobre a taxa de expansão do universo atual.

A NGC 6056 é uma galáxia barrada? Entenda

As galáxias barradas compreendem cerca de 70% das galáxias já observadas no universo, o que as fazem serem consideradas o tipo mais comum.

A NGC 6956 se enquadra nas características de uma barrada, que por sua vez é uma das classificações das galáxias espirais, só que em vez de seus braços saírem diretamente do núcleo galáctico, eles saem de um estrutura reta, semelhante a uma barra, que passa pelo núcleo.



