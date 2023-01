Nasa avalia resgate de astronautas no espaço; entenda

O resgate da equipe de dois cosmonautas russos e um astronauta dos EUA deve acontecer ainda no início deste ano; entenda

Após o vazamento de fluido refrigerador em uma cápsula russa, que estava acoplada ao laboratório orbital, no dia 14 de dezembro de 2022, a Nasa avalia o resgate de tripulação utilizando a espaçonave da SpaceX Dragon.

Buscando uma alternativa para ajudar os tripulantes, a Nasa e a agência espacial da Rússia, a Roscosmos, estão investigando a causa de uma linha perfurada em um radiador externo da sonda Rússia Soyuz MS-22.

O resgate da equipe de dois cosmonautas russos e um astronauta dos EUA deve acontecer ainda no início deste ano.

A forma como está sendo conduzida e se haverá um resgate ainda não foi divulgada, porém a equipe da agência russa informou que o vazamento da Soyuz desestabilizou as rotinas da estação espacial, com a possibilidade do lançamento de outro Soyuz para o resgate da tripulação.

No entanto, se a Rússia não puder lançar outra cápsula por qualquer outro motivo, a Nasa poderá entrar em cena.

Nasa estuda mandar SpaceX Dragon para resgatar os astronautas

A SpaceX é a única empresa que atualmente leva astronautas ao espaço a partir do solo americano e, se outras opções não funcionarem, ela pode atuar como uma alternativa de backup para os tripulantes.

A agência norte-americana revela ter entrado em contato com a empresa e, embora não tenha obtido respostas, estuda possibilidades do resgate.

