Fogos: como proteger seu cachorro ou gato? Veterinária dá dicas

Com as festividades do fim do ano chegando, muitos tutores se preocupam com a saúde do seu animal de estimação pelo perigo que os fogos de artifício podem oferecer à saúde do seu cachorro ou gato.

Apesar de divertidas, as festas de Ano Novo com fogos e seus barulhos altos oferecem riscos graves para os animais domésticos, chegando a causar estresse e problemas cardíacos.

Em algumas capitais brasileiras, incluindo Fortaleza, a adoção de shows pirotécnicos silenciosos já foram aderidos à programação das festas oficiais.

No entanto, é comum que em festas particulares essas ações não sejam realizadas e cuidados não sejam tomados em prol do bem-estar dos pets.

Por que os fogos de artifício são tão prejudiciais à saúde do seu cachorro ou gato?



Pensando em como o Réveillon pode se tornar um pesadelo para muito animais que são suscetíveis ao barulho dos fogos, O POVO trouxe a veterinária Bianca Maia, especialista na área clínica de animais de pequeno porte, que deu dicas valiosas de como minimizar os impactos do som em alguns pets.

As recomendações da veterinária são bem claras e não deixar o amigo de quatro patas sozinho é uma delas.

"Evitar deixar os animais com coleiras e com correntes pois os mesmos podem se machucar prendendo em algum lugar, tentar acalmar o animal distraindo com algo que ele goste e deixar sempre em um local fechado que não tenha risco de ele fugir", orienta Bianca.

A veterinária explica que as precauções são importantes pelo fato da audição dos animais serem quatro vezes mais apuradas que as dos humanos.

"Eles possuem instintos de caça fazendo com que escutem melhor. No caso dos gatos, o estresse causado pelo som pode ocasionar a obstrução uretral e cistite. Além de tudo, por sentirem medo os animais acabam se mutilando, raspando o chão chegado em casos extremos em que machucam as unhas".

Fogos de artifício e os principais sintomas de estresse nos animais e como tratar

Formada pela Faculdade Terra Nordeste, Bianca já atua na área há 3 anos, e com sua experiência clínica pontua os principais sintomas de estresse que o ruído alto dos fogos pode causar nos animais domésticos.

"Os sintomas mais comuns nos animais são agitação, agressividade causada pelo medo, alguns animais chegam a convulsionar, problemas cardíacos, desmaios", diz a médica.

Em relação ao tratamento desses sintomas, Bianca explica que eles são mais sintomáticos, ou seja, o objetivo principal é tratar os sintomas causados.

"Existem alguns medicamentos naturais ou a base de feromônios que podem ser utilizados nesse período. A segunda opção com ferômonios consiste em trazer ao animal a sensação de bem estar", explica a veterinária.

Sobre as opções existentes desse tratamento, a médica ainda conta quais são e como devem ser utilizadas.

"Existe no mercado o Serenex, no qual o animal sente uma tranquilidade acabando não se assustando tenta com os fogos. Pode ser utilizador até 3 dias antes, colocando o spray em algum local aonde o animal fica, roupinhas ou até mesmo na própria mão e passando pelo animal, nunca diretamente nele. A partir de 15 minutos você já consegue ver uma diferença."

Proibido por lei na capital cearense, uso de fogos de artifício já levanta discussões há algum tempo, justamente por conta das problemáticas que o som dos shows pirotécnicos causam.

Enquanto alguns defendem, outros são contra pelo barulho incomodar idosos, crianças pequenas, animais de estimação e pessoas que possam ser mais suscetíveis ao som.

Pensando nisso, algumas cidades brasileiras já adotaram os fogos silenciosos para colorir o céu na noite de Reveillón. Confira:

Fortaleza

Florianópolis

Vitória

São Paulo

Campos do Jordão

Poços de Caldas

