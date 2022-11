Prefeitura anunciará atrações do Réveillon de Fortaleza

Nesta terça-feira, 22, a Prefeitura de Fortaleza vai anunciar as atrações do Réveillon 2023. A festa acontecerá no Aterro da Praia de Iracema. Depois de dois anos sem comemorações públicas, o poder municipal promete realizar "o maior Réveillon do Norte e Nordeste".

O anúncio será feito pelo prefeito José Sarto, no Estoril. Além das atrações confirmadas, será divulgada a estrutura a ser montada no local da festa.

Conforme já divulgado pela Prefeitura, o evento terá dois dias de celebrações (dias 30 e 31 de dezembro) e uma feira criativa. "A depender de nós, eu e o Élcio (vice-prefeito), vamos fazer do Réveillon de Fortaleza o maior Réveillon da história da cidade, celebrando o reencontro com a vida, com os amigos, com segurança sanitária, o reencontro com os amigos", afirmou Sarto ainda no dia 1º de agosto, na reabertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal.

Vale ressaltar que a tradicional queima de fogos na orla da Praia de Iracema terá fogos de artifícios silenciosos, conforme lei em execução desde julho de 2021.

