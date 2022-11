Enem 2022 segue no próximo domingo, com segunda rodada de provas

Alunos devem enfrentar mais 90 questões do Exame que é a principal porta de entrada para o ensino superior no País

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve início neste domingo, 13, com a primeira rodada de questões abrangendo as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da Redação.

A segunda etapa da prova será realizada no próximo domingo, 20. Nela, os estudantes vão enfrentar as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. São 45 questões destinadas a cada área, totalizando 90 questões.

Tal qual neste domingo, os portões serão abertos às 12 horas (horário de Brasília) e se fecham às 13 horas, com o Exame em sim tendo início às 13h30min. Diferente da primeira rodada, encerrada às 19 horas, a prova deve ser finalizada às 18h30.

Cerca de 3,4 milhões de estudantes espalhados pelo País devem passar pelo exame neste ano. Embora esse número seja 10% maior do que o dos inscritos no ano passado, 3.109.762 milhões, a taxa é a segunda menor desde 2005.

O Enem foi criado em 1998 e é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. O exame tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores.



