Veículos da EBC transmitem Caiu no Enem com a correção das provas

Pelo oitavo ano consecutivo, os veículos públicos darealizam a correção das questões mais importantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) logo após o término das provas. O especial Caiu no Enem aborda os principais assuntos tratados em cada dia das avaliações.

O programa multiplataforma é apresentado neste domingo (13) e no próximo (20), ao vivo, às 19h30. A produção pode ser acompanhada na telinha pela TV Brasil, nas redes sociais do canal, na Rádio MEC AM e na Rádio Nacional AM e OC.

Os interessados podem participar pelas redes sociais com as hashtags #EBCnoEnem ou #CaiunoEnem para enviar dúvidas e comentários. O conteúdo também é transmitido pelas afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

O Caiu no Enem tem a presença de professores no estúdio e a entrada ao vivo de repórteres com notícias e entrevistas. Os especialistas comentam, analisam e explicam os temas relevantes contemplados em cada prova e detalham os itens mais importantes cobrados na avaliação. Durante uma hora e meia, o especial mantém os estudantes atualizados com as últimas novidades sobre o exame.

O Enem 2022 será aplicado em todo o país nos dias 13 e 20 deste mês. O exame segue o formato dos últimos anos, com provas impressas e digitais formadas por 180 questões objetivas e uma redação. A primeira avaliação inclui as disciplinas linguagens e ciências humanas e a redação. A segunda inclui matemática e ciências da natureza.

Dinâmica da produção

Apresentado pela jornalista Gabriela Mendes, o Caiu no Enem recebe professores de diferentes áreas do conhecimento, que atendem as solicitações de estudantes entrevistados pelas equipes de reportagem da EBC e daqueles que fazem indagações pelas redes sociais.

Os especialistas ressaltam os pontos exigidos no exame, indicam as surpresas dos conteúdos cobrados e refletem sobre as perguntas consideradas complexas e polêmicas. Além da resolução dos itens mais pedidos pelo público, os educadores tecem comentários gerais sobre a avaliação.

O programa também explica o cálculo da nota e mostra como os interessados podem utilizá-la. Os professores compartilham orientações sobre escolha da carreira, concorrência para ingresso na faculdade, mercado de trabalho, profissões, habilidades e aptidões do futuro. Eles trazem dicas e esclarecem dúvidas sobre o sistema de seleção para acesso ao ensino superior.



Produção original da EBC, o especial apresenta flashes diretamente de vários locais de prova, revela a opinião de alunos e acompanha trechos da entrevista coletiva do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Plataforma Questões Enem

A EBC oferece um sistema que reúne as provas aplicadas no Enem desde 2009. A plataforma gratuita Questões Enem permite que os estudantes testem seus conhecimentos de maneira prévia e se preparem melhor para o exame.

O interessado pode escolher diferentes áreas de conhecimento para aferir o resultado de seus estudos. O banco seleciona questões de maneira aleatória para que o aluno possa resolvê-las. A página busca ajudar os candidatos ao facilitar o acesso e familiarizá-los comas mais recentes abordagens da avaliação.

A plataforma grava quais questões o estudante já respondeu e cria um teste personalizado a cada acesso. As informações fornecidas no preenchimento de cadastro de usuário não são repassadas a terceiros pela EBC, conforme a política de privacidade.

Conteúdo das provas

Cerca de 3,4 milhões de estudantes estão aptos a fazer as provas desta edição do Enem, em todo o país. Na primeira prova, neste domingo (13), os candidatos resolvem as 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias que envolvem conhecimentos de história, geografia e sociologia.

Na mesma data, os estudantes também fazem o exame de linguagens, códigos e suas tecnologias. São 40 questões de língua portuguesa e cinco de inglês ou espanhol. Os participantes ainda escrevem uma redação e têm, ao todo, cinco horas e meia para entregar o cartão de respostas.

No próximo domingo (20), as provas serão de matemática, com 45 questões, e de ciências da natureza, também com 45 questões, abrangendo disciplinas como física, química e biologia. O tempo de duração da segunda prova é de cinco horas.

Horário do exame

Na aplicação das provas do Enem, é seguido o horário de Brasília. Os portões abrem-se às 12h e fecham-se às 13h.



A avaliação começa às 13h30, e os estudantes precisam ficar atentos para verificar na localidade onde moram a hora exata do exame.

EBC

Criada em 2007 para fortalecer o sistema público de comunicação, a EBC é gestora da TV Brasil, Agência Brasil, Radioagência Nacional, Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro (1.130 KHz), Rádio Nacional AM de Brasília (980 KHz), Nacional FM de Brasília (96,1 MHz), Rádio MEC AM do Rio de Janeiro (800 KHz), Rádio MEC FM do Rio de Janeiro (99,3 MHz), Rádio Nacional da Amazônia OC (11.780 KHz e 6.180 KHz), Rádio Nacional AM do Alto Solimões (670 KHz) e Rádio Nacional FM do Alto Solimões (96.1 MHz).

Serviço

Especial Caiu no Enem – 1ª prova – domingo, dia 13/11, ao vivo, às 19h30

Especial Caiu no Enem – 2ª prova – domingo, dia 20/11, ao vivo, às 19h30

Saiba como sintonizar a TV Brasil:

https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

