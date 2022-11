Redação Enem 2022: Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais

O tema da Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, realizado neste domingo, 13, foi "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil". Ao todo, cerca de 3,4 milhões de candidatos estavam inscritos para fazer o exame. Destes, 221.990 no Ceará.

O Enem é a principal forma de ingresso no ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), de obtenção de bolsas por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) e de participação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Neste primeiro dia, são aplicadas, além das provas objetivas de Linguagens e Ciências Humanas, a única prova subjetiva do Exame, de Redação. No próximo domingo (21), os participantes fazem as provas de Matemática e Ciências da Natureza.

Redação do Enem já falou sobre grupos marginalizados

Não é a primeira vez que a prova discursiva do Enem pede textos sobre grupos sociais marginalizados. Nos últimos anos, houve temas similares em pelo menos outras cinco ocasiões.

Em 2015, o tema foi "A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira". Desde então, já foram abordadas questões como intolerância religiosa, em 2016; racismo, também em 2016 (devido às ocupações que aconteciam em escolas e universidades, houve duas edições do Exame naquele ano), capacitismo, em 2017; e doenças mentais, em 2020.