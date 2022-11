Feriados em novembro de 2022 no Brasil: veja calendário nacional

No Brasil, o mês de novembro terá apenas dois feriados nacionais: o dia dos Finados e o dia da Proclamação da República. Confira calendário com as datas

O mês de novembro de 2022 reserva dois feriados nacionais para os brasileiros: o dia de Finados, em 02/11, e o dia da Proclamação da República, em 15/11. Além dessas duas datas, o penúltimo mês do ano marcará o início da Copa do Mundo no Catar, no dia 20.

No entanto, apesar de ser considerada o maior evento esportivo do planeta, os dias de jogos não constam no calendário de feriados nacionais.

Sendo assim, conforme a legislação trabalhista vigente, as empresas não tem por obrigação liberar seus funcionários, seja por um dia completo ou por apenas um período.

COPA DO MUNDO: trabalhador "folga" nos dias de jogos do Brasil? CONFIRA

Ainda neste mês, dia 20 de novembro celebra-se o dia da Consciência Negra. A data, criada com o intuito de homenagear Zumbi dos Palmares, é considerada como ponto facultativo em todo Brasil, ou seja, não é obrigatório a dispensa na data comemorativa.

Alguns estados, no entanto, já decretaram a suspensão das atividades no período. São esses Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro.

Calendário de feriados de novembro de 2022: veja quais são



Abaixo saiba mais sobre os dois feriados do mês de novembro deste ano:



Dia dos finados: quarta-feira, 2 de novembro, (02/11)

Nesta data, é tradição nacional relembrar a memória dos mortos. O dia, celebrado pela Igreja Católica, é dedicado para visitar túmulos, levar flores, acender velas e rezar pelas almas dos que já partiram.

Proclamação da República: terça-feira, 15 de novembro, (15/11)

A data celebra o dia em que o Brasil foi proclamado República, em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, por Marechal Deodoro da Fonseca.



CONFIRA o calendário de feriados no Ceará e em Fortaleza em novembro de 2022

