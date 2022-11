SP: feriados de novembro de 2022; calendário do mês em São Paulo

São Paulo (SP) terá feriados nacionais em novembro de 2022, como o dia dos Finados e dia da Proclamação da República. Confira calendário do mês no estado

São Paulo (SP) terá dois feriados nacionais em novembro: o dia de Finados, celebrado no dia 02/11, e o dia da Proclamação da República, comemorado no dia 15/11. Além desses, a capital celebra o feriado da Consciência Negra, em 20/11.

Neste ano, o dia da Proclamação da República pode se tornar um "feriadão", caso as empresas e instituições decidam emendar o feriado que ocorre em uma terça-feira, juntamente ao dia que o antecede, a segunda-feira.



Calendário de feriados no estado de São Paulo (SP) em novembro de 2022

Abaixo saiba mais sobre os dois feriados do mês de novembro deste ano:

Dia dos finados: quarta-feira, 2 de novembro, (02/11)

Nesta data, é tradição nacional relembrar a memória dos mortos. O dia, celebrado pela Igreja Católica, é dedicado para visitar túmulos, levar flores, acender velas e rezar pelas almas dos que já partiram.

Proclamação da República: terça-feira, 15 de novembro, (15/11)

A data celebra o dia em que o Brasil foi proclamado República, em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, por Marechal Deodoro da Fonseca.



Dia da Consciência Negra: domingo, 20 de novembro (20/11)

Não há uma lei estadual que determine o feriado no estado, no entanto a data está no calendário oficial de 101 cidades por leis municipais, incluindo a capital São Paulo.

Segue a lista dos municípios: Aguaí, Águas Da Prata, Águas de São Pedro, Altinópolis, Americana, Américo Brasiliense, Amparo, Aparecida, Araçatuba, Aracoiaba da Serra, Araraquara, Araras, Bananal, Barretos, Barueri, Bofete, Borborema, Buritama, Cabreuva, Cajeira, Cajobi, Campinas, Campos do Jordão, Canas, Capivari, Caraguatatuba, Carapicuíba, Charqueada, Chavantes, Cordeirópolis, Cruz das Almas, Diadema, Embu, Embu das Artes, Estância de Atibaia, Flórida Paulista, Franca, Franco da Rocha, Francisco Morato, Franco da Rocha, Getulina, Guaira, Guarujá, Guarulhos, Hortolândia, Ilhabela, Itanhaém, Itapecerica da Serra, Itapeva, Itapevi, Itararé, Itatiba, Itu, Ituverava, Jaguariuna, Jambeiro, Jandira, Jarinu, Jaú, Jundiaí, Juquitiba, Lajes, Leme, Limeira, Mauá, Mococa, Olímpia, Paraiso, Paulo de Faria, Pedreira, Pedro de Toledo, Pereira Barreto, Peruíbe, Piracicaba, Pirapora do Bom Jesus, Porto Feliz, Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, Rincão, Rio Claro, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Salto, Santa Albertina, Santa Isabel, Santa Rosa de Viterbo, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São João da Boa Vista, São Paulo, São Vicente, Sete Barras, Sorocaba, Sumaré, Suzano e Votorantim.

Calendário de feriados em São Paulo capital em novembro de 2022

O Dia da Consciência Negra foi instituído oficialmente em de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares. Tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil.

A prefeitura de São Paulo antecipou em março de 2021 os feriados do Aniversário da cidade (25 de janeiro), de Corpus Christi (16 de junho) e do Dia da Consciência Negra (20 de novembro) para conter o avanço do número de casos referentes à pandemia de Covid-19 na capital paulista.



