Feriados no Ceará e em Fortaleza em novembro de 2022 - calendário

Em novembro de 2022, Fortaleza e todo o Ceará (CE) terão dois feriados: o dia de Finados, celebrado no dia 02/11 e o dia da Proclamação da República, comemorado no dia 15/11. Ambas as datas estão instituídas no calendário nacional.

Neste ano, o dia da Proclamação da República pode se tornar um "feriadão", caso as empresas e instituições decidam emendar o feriado que ocorre em uma terça-feira, juntamente ao dia que o antecede, a segunda-feira. As horas dessa folga, no entanto, seriam compensadas depois.

Calendário de feriados em Fortaleza e no Ceará em novembro de 2022



Abaixo saiba mais sobre os dois feriados do mês de novembro deste ano:

Dia dos finados: quarta-feira, 2 de novembro, (02/11)

Nesta data, é tradição nacional relembrar a memória dos mortos. O dia, celebrado pela Igreja Católica, é dedicado para visitar túmulos, levar flores, acender velas e rezar pelas almas dos que já partiram.

Proclamação da República: terça-feira, 15 de novembro, (15/11)

A data celebra o dia em que o Brasil foi proclamado República, em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, por Marechal Deodoro da Fonseca.

Hoje é Dia: veja datas e feriados de novembro de 2022



