Seleções classificadas para Copa do Mundo 2022; veja os países confirmados

A Copa do Mundo 2022 acontecerá no Catar no final do ano. 14 seleções classificadas já garantiram vaga na competição. Confira lista com os países já confirmados

A Copa do Mundo FIFA que acontecerá este ano no Catar será a vigésima segunda edição do evento. Serão sete cidades-sede e o campeonato será disputado por 32 países entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro, sendo a primeira vez em que os jogos são disputados no final do ano e a primeira que ocorre no Oriente Médio.

Copa do Mundo 2022: lista das seleções classificadas

A edição da Copa do Mundo deste ano será a última no formato em que 32 países competirão pelo troféu. Em 2026, quando o evento for sediado no Canadá, Estados Unidos e México, 48 seleções irão competir.

14 seleções já garantiram vaga na edição 2022. Veja lista dos países confirmados:

Copa do Mundo 2022: Alemanha

Líder do grupo J.

Copa do Mundo 2022: Argentina

Até o momento, a Argentina tem 29 pontos nas eliminatórias sul-americanas e, faltando apenas quatro rodadas para o fim das eliminatórias, não vai terminar o torneio abaixo da quarta posição. Ou seja, já está classificada.

Copa do Mundo 2022: Bélgica

Ao vencer a Estônia por 3 a 1 nas eliminatórias europeias, a Bélgica garantiu a liderança do grupo E da Copa do Mundo.

Copa do Mundo 2022: Brasil

Com a vitória sobre a Colômbia, o Brasil garantiu ao menos o quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, logo já está classificado para o evento.

Copa do Mundo 2022: Catar

Seleção anfitriã.

Copa do Mundo 2022: Croácia

O país garantiu sua sexta participação em copas ao vencer a seleção russa por 1 a 0 na última rodada do Grupo H, aos 36 minutos do segundo tempo.

Copa do Mundo 2022: Dinamarca

Líder do grupo F.

Copa do Mundo 2022: Espanha

A Espanha vai ao Catar após vencer a Suécia nas eliminatórias europeias.

Copa do Mundo 2022: França

A França antecipou a garantia de sua vaga na Copa com uma goleada de 8 a 0 contra o Cazaquistão, tornando-se líder do grupo D das eliminatórias europeias.

Copa do Mundo 2022: Holanda

Ao vencer a Noruega por 2 a 0, a seleção holandesa conquistou a liderança do Grupo G.

Copa do Mundo 2022: Inglaterra

Será o líder do Grupo I e confirmou a vaga no evento após vencer seleção de San Marino por 10 a 0.

Copa do Mundo 2022: Irã

A seleção do Irã foi a primeira do continente asiático a garantir participação no Mundial e será líder isolada do Grupo A. A classificação veio com a vitória sobre o Iraque por 1 a 0.

Copa do Mundo 2022: Sérvia

A equipe se classificou para a Copa após vencer Portugal de virada, além de ter garantido a liderança do grupo A.

Copa do Mundo 2022: Suíça

Com vitória sobre a seleção italiana, garantiu liderança do Grupo C das eliminatórias. Além disso, goleou conquistou um placar de 4 a 0 sobre a Bulgária.

