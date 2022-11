Mulher destrói caixas eletrônicos com pedradas na Bahia

A depredação ocorreu na Agência Bradesco da Praça Padre Mateus, no centro da cidade, e toda ação foi registrada por câmeras de segurança do local

Não conseguir sacar dinheiro de um caixa eletrônico foi a motivação para que uma mulher destruísse 15 equipamentos, a pedradas, em uma agência bancária localizada no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, na manhã desta quarta-feira (2).

A depredação ocorreu na Agência Bradesco da Praça Padre Mateus, no centro da cidade, e toda ação foi registrada por câmeras de segurança do local. Por causa do ocorrido, os caixas eletrônicos foram danificados e os terminais estão sem operar até que sejam substituídos.

De acordo com a Polícia Militar (PM-Ba), ao ser acionada, uma equipe do 14º Batalhão da PM foi encaminhada para o local, onde buscas foram realizadas para tentar localizar a mulher, mas ela fugiu e ainda não foi encontrada.

O responsável pela agência foi orientado, pela PM, a registrar queixa na delegacia e solicitar ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) a realização da perícia no local. Segundo a Polícia Civil (PC-Ba), o procedimento será realizado e as imagens de câmeras de vigilância auxiliarão nas apurações.

A Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus também pretende instaurar um inquérito para apurar o crime de danos materiais contra uma instituição financeira.

A reportagem entrou em contato com o Bradesco para saber o valor do prejuízo e quando os caixas eletrônicos voltarão a operar, mas até o fechamento desta matéria não houve resposta. A prefeitura de Santo Antônio de Jesus também foi procurada e não respondeu.

