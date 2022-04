Prefeitura do Rio de Janeiro proíbe o uso de caixas de som na praia

A prefeitura do Rio de Janeiro proibiu o uso de caixas de som nas praias da capital fluminense . O texto, publicado no Diário Oficial do município nesta terça-feira ,26, proíbe “a utilização de equipamento destinado à amplificação de som, ou quaisquer meios de amplificação sonora nas praias da Cidade do Rio de Janeiro”.

De acordo com o decreto, só está liberado usar caixas de som para "promoção de atividades desportivas ou de lazer" que sejam autorizadas pela prefeitura. A fiscalização será feita pela Guarda Municipal. Em caso de descumprimento da regra, as caixas de som podem ser recolhidas pelos agentes, que deverão emitir um “termo de retenção de equipamento sonoro”.

Nesta terça-feira, a prefeitura também publicou a revogação do decreto que previa a exigência do passaporte da vacina contra a Covid-19 no Rio. A administração municipal considerou a queda do número de casos leves, casos graves e óbitos pela doença e suspendeu a exigência do comprovante de imunização, exigido desde 14 de setembro de 2021.



