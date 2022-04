Homem se assusta ao encontrar "dedo" em cerveja no litoral de São Paulo

Marcos Francisco de Jesu, de 47 anos, afirma ter encontrado um “dedo” em sua cerveja na última quarta-feira, 20. O caso aconteceu na Praia Grande, zona litorânea de São Paulo, e repercutiu nas redes sociais.

O homem se assustou após abrir sua bebida encomendada por um aplicativo de delivery. Na ocasião, Marcos afirma ter encontrado um objeto semelhante a um dedo dentro da sua garrafa de cerveja.

O marceneiro, que costuma comprar cerveja para seus momentos de lazer, comentou que ficou surpreso com o conteúdo dentro da garrafa. "Quando eu bati na garrafa o objeto balançava. Parecia ter o formato de um dedo. Tinha até uma unha", comentou para o Portal G1.

Segundo Marcos, o produto foi comprado no início do mês para consumir durante os dias seguintes. No momento da descoberta, ele pediu ao seu filho que postasse o ocorrido nas redes sociais para chamar atenção das marcas responsáveis pela comercialização e distribuição da bebida.

Em nota, a empresa de distribuição de bebidas Ambev e o aplicativo de entregas Zé Delivery afirmaram ter ciência do ocorrido e garantiram já ter acionado o marceneiro sobre o caso.

Marcos Francisco ainda revelou, que como forma de pedir desculpa pelo problema, a empresa Ambev enviou um fardo de cerveja novo para sua casa.

