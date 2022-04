Alexa ou Cebruthius? MC Loma faz chá revelação e divulga nome de bebê

A cantora anunciou a gravidez em fevereiro e fez um chá revelação no último domingo, 24, com direito a transmissão no YouTube

MC Loma, de 19 anos, realizou um chá revelação no último domingo, 24 de abril, para descobrir o gênero do seu primeiro bebê. O evento aconteceu na Praia de Itapuama, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, estado natal da artista. O momento foi transmitido através do YouTube e juntamente com os seguidores, ela descobriu que está à espera de uma menina.

MC Loma é o nome artístico de Paloma Santos. A cantora passou por uma série de brincadeiras até descobrir o gênero do bebê. A revelação aconteceu por meio da cor do vestido usado pela drag queen Chica, que também fez uma paródia com o hit de Loma, "Envolvimento".

A artista revelou que a bebê será chamada Melanie Cláudia, sendo o segundo nome uma homenagem à mãe. Anteriormente, Loma havia brincado que caso tivesse uma menina o nome seria Alexa, referência a assistente virtual desenvolvida pela Amazon, e caso fosse menino o nome seria Cebruthius, termo que a cantora usa em suas músicas desde o primeiro lançamento.

A expressão surgiu através da frase em inglês "the bluetooth device is ready to pair", que significa "o dispositivo bluetooth está pronto para parear", tocada pelas caixas de som com tecnologia bluetooth. No início da carreira, a artista revelou que entendia a voz da caixinha de som dizer "Cebruthius", por isso passou a usar o termo em suas músicas.

Durante o chá revelação, Loma convidou todos os amigos a serem padrinhos e madrinhas do bebê. "Não é só na alegria, não. Todos vão limpar o cocô comigo", soltou. A cantora ainda demonstrou que será uma mãe bem ciumenta. "Ninguém vai namorar com a minha filha, não. Não vai nem beijar na boca, porque não vai ser que nem a mãe, não", declarou.

MC Loma revelou a gravidez em fevereiro. Na ocasião, chegou a afirmar que estava com descolamento de placenta, mas especialistas explicaram que se trata de um descolamento ovular ou de saco gestacional, devido a fase da gravidez em que ela se encontrava.



Confira a transmissão do Chá de Revelação da MC Loma:

