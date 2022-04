Compra de ventiladores pulmonares pelo Consórcio Nordeste é investigada pela PF

A Polícia Federal (PF) realizou nesta segunda-feira, 25, a operação Cianose, que investiga a contratação de 300 ventiladores pulmonares pelo Consórcio Nordeste. Apesar do contrato ter sido firmado no pico inicial da pandemia de Covid-19, nenhum ventilador foi entregue aos Estados. Durante a operação, mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e no Distrito Federal.

A operação Cianose recebeu esse nome para remeter a condição médica que afeta o paciente que passa por problemas relacionados à má oxigenação do sangue. Segundo informado pela PF, o processo de aquisição dos ventiladores contou com diversas irregularidades. Uma delas foi o pagamento antecipado do valor integral da compra, sem que houvesse no contrato qualquer garantia contra eventual descumprimento por parte da contratada.

Nesta segunda, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal. As buscas contaram com a participação de auditores da Controladoria Geral da União.

Segundo informou a PF, os investigados podem responder pelos crimes de estelionato em detrimento de entidade pública, dispensa de licitação sem observância das formalidades legais e por lavagem de dinheiro.





