Carro capota e ciclista fica preso embaixo do veículo em Rondônia

Um ciclista ficou preso embaixo de um carro em uma avenida de Porto Velho, em Rondônia. O fato, ocorrido no último domingo, 24, foi flagrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram a condutora de um carro esperando o semáforo abrir quando foi surpreendida por outro veículo, que bateu contra sua traseira.

Por causa do impacto, o automóvel capotou para o lado direto, atingindo o ciclista. O homem estava parado em frente uma farmácia no momento do acidente.

Sobre o assunto Idosa tem cadeira de rodas imprensada por carro da Paraíso do Tuiuti

Veículo explode em frente a complexo carcerário em Guayaquil

Mulher é baleada por criminosos quando trafegava em carro no bairro Messejana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os moradores se mobilizaram para retirar a vítima que estava debaixo do teto do carro. De acordo com o portal G1, a equipe do Samu foi acionada e o rapaz, que teve uma fratura no maxilar, foi encaminhado ao hospital João Paulo II, enquanto o condutor do carro infrator foi levado à UPA. A condutora do carro que capotou não ficou ferida e permaneceu no local para registrar um Boletim de Ocorrência.

Tags