Ator que estava no Buraco Azul diz sofrer ameaças após criticar local

Bruno Miranda, que participou do programa Amor e Sexo, da Rede Globo, ajudou nas buscas por turista que morreu afogado; ele reclamou da estrutura de segurança do restaurante

O ator Bruno Miranda, que ganhou fama como o personagem Borat do programa Amor e Sexo, da Rede Globo, relatou ter sido ameaçado em uma rede social. Ele, que passa férias no Ceará com a esposa, estava no restaurante Buraco Azul Caiçara na última segunda-feira, 21, quando um turista no local morreu por afogamento.

Segundo Bruno, ele participou das tentativas de resgate do turista, assim como muitos dos presentes no local. Durante as buscas, a água turva dificultava a localização da vítima, e ele teria pedido por uma rede de pesca, para tentar apanhar o corpo, ou tanques de oxigênio, para que os salva-vidas do local não precisassem voltar à superfície constantemente.

O ator disse que não havia nenhum dos itens no local. Em uma publicação nos stories do Instagram, ele criticou a falta de equipamentos de segurança no estabelecimento. Bruno disse ao jornal O Globo que, após a postagem, teria sido ameaçado por uma empresa de turismo.

Segundo ele, o perfil enviou uma mensagem afirmando que sabiam em que pousada Bruno estava, e que o ator deveria ir embora. Bruno disse que encaminhou capturas de tela para seu advogado, e que abrirá boletim de ocorrência quando voltar ao Rio de Janeiro.

