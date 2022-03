Turistas acreanos sofrem acidente de Buggy nas dunas do Cumbuco

Cinco pessoas, entre elas o motorista e quatro turistas, foram socorridos após o capotamento do veículo na localidade de Bico das Almas. É o terceiro acidente em ponto turístico do Ceará em menos de uma semana

Um Buggy capotou nesta terça-feira, 22, nas dunas do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O motorista do veículo e quatro turistas acreanos foram socorridos na localidade de Bico das Almas pela aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciopaer) e Corpo de Bombeiros. Esse é o terceiro acidente em ponto turístico do Ceará em menos de uma semana.

Uma criança de 9 anos foi socorrida por moradores, e um adolescente de 14 anos, que ficou com uma fratura aparente, foi conduzido pela aeronave da Ciopaer até uma unidade hospitalar em Fortaleza. Um homem de 41 anos foi resgatado com dores no tórax. O motorista e uma mulher de 29 anos que estava no carro não sofreram lesões.

Em um vídeo obtido pelo O POVO é possível ver a mulher, o homem e a criança. Nas imagens, a mulher chora muito, e um homem que filma afirma que o veículo não seria credenciado e pede socorro.

Conforme a informação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o buggy trafegava pelas dunas quando houve o capotamento.

Em nota, a Secretaria informou que a equipe da Ciopaer, que se deslocou da base de Fortaleza, foi acionada por populares. Viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) de Caucaia também estiveram presentes e prestaram socorro às cinco vítimas do acidente.

Terceiro acidente em ponto turístico do Ceará em menos de uma semana

Na última segunda-feira, 21, um turista de Guarujá, São Paulo, morreu vítima de afogamento no Buraco Azul Caiçara, no município de Cruz. O rapaz visitava o Ceará com a namorada quando se afogou. A Polícia Civil investiga o caso.

Já na Lagoa da Tatajuba houve outro acidente com turista. Desta vez, em uma tirolesa. O cabo do equipamento se rompeu e ocasionou a queda de um turista do Rio de Janeiro. Houve socorro, e uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) fez o resgate. O caso foi registrado no sábado, 19.





