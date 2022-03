Entenda o que é o Buraco Azul, ponto turístico onde homem morreu afogado no Ceará

Um dos principais pontos turísticos para quem visita Jijoca de Jericoacoara, o Buraco Azul, localizado no município de Cruz, a 20 km da Vila, atrai turistas de todos os lugares durante o ano e faz parte da programação de passeios na região. O local chama atenção, principalmente pela cor azul-turquesa. No entanto, nessa segunda-feira, 21, o turista Uilgner Rodrigues, de Guarujá, de São Paulo, morreu após se afogar no lago.

O Buraco Azul se formou a partir da retirada do barro para construção da CE-182, rodovia de 13 km de extensão que liga a Lagoa do Monteiro à Praia do Preá, inaugurada em setembro de 2018 pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT).

Em 2019, em decorrência das fortes chuvas na região, o buraco acumulou água formando um lago, onde se tornou um dos pontos atrativos de turistas no litoral oeste do Estado, principalmente devido à coloração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o professor do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC), Fábio de Oliveira Matos, a coloração no local ocorre em virtude da presença de calcário no solo em conjunto com o reflexo do sol no lago, que ocasiona a tonalidade do azul-turquesa. “Na verdade, a tonalidade não é água e sim a presença de calcário naquela areia. Ele é um buraco fruto de escavação”, explica.

Além do Buraco Azul Caiçara, em Cruz, há locais semelhantes em Castelhano, em Acaraú, também no litoral oeste do Estado, como também em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e em Sabiaguaba, na Capital. O especialista do Labomar destaca que todos os locais são ricos em calcário, por isso a coloração azul.

Sobre o assunto Turista morre afogado no Buraco Azul em Caiçara, ponto turístico próximo de Jericoacoara

Equipe de voo panorâmico foi obrigada a realizar transporte de vítima de afogamento de forma ilegal e sem condições de decolagem, diz empresa

Restaurante Buraco Azul Caiçara suspende funcionamento após morte de turista

Morte de turista

Um turista, identificado por Uilgner Rodrigues, de São Paulo, morreu vítima de afogamento no Buraco Azul Caiçara na tarde dessa segunda-feira, 21. A vítima foi encaminhada em um helicóptero particular até um posto de saúde na localidade do Preá e, posteriormente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jericoacoara, mas não resistiu.

No local, testemunhas disseram que o homem ficou cerca de 30 minutos embaixo d'água. Dois salva-vidas presentes no local tentaram o resgate. Também contaram com apoio de outros visitantes para localizar e retirar a vítima do lago. Após buscas, ele foi achado desacordado e levado à superfície.

O local é uma área privada sob administração do restaurante Buraco Azul. Conforme o estabelecimento, a equipe de segurança aquática do restaurante realizou de forma imediata todo socorro e atendimento à vítima de afogamento. A nota da empresa ainda afirma que “não aconteceram outras mortes e que vai fechar o estabelecimento nos próximos dias.”



Tags