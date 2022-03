Turista morre afogado no Buraco Azul em Caiçara, ponto turístico próximo de Jericoacoara

A vítima foi encaminhada em um helicóptero particular até uma unidade de saúde na localidade do Preá, mas não resistiu. Equipe de saúde que foi ao local fazer socorro foi hostilizada por populares

Um turista morreu vítima de afogamento no Buraco Azul Caiçara, um ponto turístico do município de Cruz, a 243,1 de Fortaleza, nesta segunda-feira, 21. A vítima foi encaminhada em um helicóptero particular até uma unidade de saúde na localidade do Preá e, posteriormente, para a Unidade de pronto Atendimento (UPA) de Jeri, mas não resistiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas depois foi informado de que a vítima havia sido socorrida, e não foi necessária a presença da guarnição no local.

Segundo uma fonte, uma equipe da área de saúde da Prefeitura estava de plantão, por volta das 14 horas, quando houve o acionamento para um afogamento no Buraco Azul. No entanto, a ambulância não estava no local, e a equipe saiu em um carro que transporta funcionários.

No Buraco Azul, a equipe foi informada de que a vítima havia sido levada em um helicóptero particular para um posto de saúde na localidade do Preá. A equipe de saúde então foi até a localidade e verificou que haviam retirado a vítima da aeronave para o posto.

O turista foi atendida pelo médico de plantão; conforme O POVO apurou, foram realizados 30 ciclos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). A vítima estava desacordada e sem sinais vitais.

Conforme o relato da fonte ouvida pelo O POVO, houve acionamento para levar o turista para Jericoacoara. Como o lugar que a vítima estava era um posto de saúde, não havia suporte para realização de cuidados avançados.

O homem foi transportado do posto no helicóptero para a Unidade de pronto Atendimento (UPA) de Jeri, mas não resistiu.

No local do afogamento, foi registrada muita confusão e até tentativa de agressão contra a equipe de saúde, que foi hostilizada. Turistas e pessoas relataram que "não houve socorro no local, não havia salva-vidas". Ainda reclamaram da demora no resgate e falta de estrutura.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) informou que equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência de óbito por afogamento.

"A vítima, ainda não identificada formalmente, foi socorrida por terceiros e encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu", reforçou.

O caso é acompanhado pela Delegacia Municipal de Cruz, unidade da PC-CE responsável pela região.



Segundo acidente em ponto turístico

No sábado, 19, um turista caiu após o cabo da tirolesa quebrar, na lagoa de Tatajuba, em Camocim. Em janeiro deste ano, o equipamento já havia sido interditado depois que um guia turístico também se acidentou após o rompimento de um cabo.

