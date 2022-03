Menino fotografado com árvore de Natal em lixão realiza sonho de comprar uma casa: "Muita alegria"

O menino Gabriel Silva, de 13 anos, não imaginava que ao ser fotografado com uma árvore de natal em um lixão, na cidade de Pinheiro, interior do Maranhão, sua vida e de sua família ganharia um final feliz. Ao O POVO, a mãe do menino, Maria Francisca Silva, de 47 anos, contou sobre a realização de um sonho: a de sair da casa de barro onde moravam, e comprar uma residência feita de alvenaria e mais segura.

A contribuição de mais de 2 mil pessoas em uma vaquinha online realizada no site "Só Vaquinha Boa", conseguiu arrecadar R$ 80 mil, que foram utilizados para ajudar a família a adquirir um imóvel em alvenaria e de deixar a casa de barro para trás.

A nova moradia de Gabriel conta com seis cômodos. São três quartos, sala, banheiro, uma cozinha estilo americana e um quintal. Embora ainda esteja faltando móveis, o piso e alguns utensílios domésticos, a conquista do sonho foi comemorada por toda a família.

Gabriel mora com a mãe, três irmãos, uma nora e um sobrinho. Com voz embargada, a mãe do menino compartilhou que se sente muito grata a tudo o que aconteceu na vida dela.



“Eu senti muita alegria porque eu trabalho muito e nunca tinha conseguido juntar dinheiro para comprar minha casa. Essa foto mudou muito a minha vida e a dos meus filhos”, contou a mãe ao O POVO.

Após a repercussão da imagem, o tema chamou atenção do poder público, que decidiu criar a Associação de Catadores de Pinheiro, que fornece R$ 100 reais para catadores cadastrados, além de uma cesta básica por mês. A família de Gabriel faz parte do programa, porém, a situação da família ainda é muito precária. Eles sobrevivem com R$ 400 reais mensais de um programa social e do que a mãe, que é catadora há três anos, ganha no lixão.

“A gente vive do trabalho do lixão, como eu sempre trabalhei. Essa é a minha rotina. Mesmo eu ganhando minha casa - graças a Deus nós já conseguimos comprar - meu serviço é lá”, disse.

Maria conta que seu filho é brincalhão, mas fica tímido quando “tem gente de fora”. Atualmente suas aulas começaram presencialmente e ele estuda no período da tarde. Ela revela que Gabriel gosta muito de estudar e que o garoto parou de ir ao lixão para focar nos estudos.

Repercussão do caso

Menino encontra uma árvore de Natal enquanto vasculha o lixo no aterro da Picarreira, bairro Cidade das Águas, em Pinheiro, Maranhão, Brasil, em 08 de novembro de 2021. (Foto: JOAO PAULO GUIMARAES / AFP )



As fotos do garoto que encontrou uma árvore de Natal em um lixão na cidade de Pinheiros viralizaram nas redes sociais e ganharam destaque nacional. Na época, em dezembro de 2021, Gabriel, que tinha 12 anos, foi fotografado por João Paulo Guimarães, quando estava trabalhando como catador.

O fotógrafo disse em entrevista ao O POVO que a indignação com aquela situação foi o que o motivou a tirar a foto. Ele conta que viu um vídeo do Defensor Público Eurico Arruda de Pinheiro e entrou em contato com ele para documentar pessoas naquele lixão.

"Fiquei indignado ao ver aquele monte de gente correndo atrás de um caminhão de comida estragada para sobreviver no ‘país da gasolina de R$ 10 reais.’"

João Paulo mantém contato constante com a família. Maria, mãe do menino, havia pedido ajuda a ele para comprar a casa e depois da foto viralizar eles continuaram se falando.

"Ontem mesmo estávamos falando ao celular novo que ele ganhou. Queríamos jogar free fire juntos. Ele ia me ensinar, mas o celular é muito fraco e tem pouca memória, então ainda não deu pra jogar com ele. Ele também conheceu minha filha ontem", disse o fotógrafo.

Para João Paulo fotógrafo, o sentimento é de alívio, já que aquela imagem que rodou o mundo conseguiu mudar um pouco a realidade da comunidade de catadores de recicláveis em Pinheiro. O fotógrafo comenta que vale a pena contar histórias de pessoas através das lentes de sua câmera, pois isso produz solidariedade e cria discussão sobre políticas públicas e sociais.

"Não vai ser sempre que as coisas vão mudar, mas vou continuar fazendo mesmo assim", contou ele.

