Professor viraliza ao ensinar inglês cantando em escola pública de Fortaleza

O professor Edézio Matias, de 33 anos, mais conhecido como Matias Luz, leciona inglês para o ensino médio em Fortaleza, mas não é um professor comum. Cantor e compositor, ele traz músicas na língua estrangeira para suas aulas e solta a voz com seus alunos.

Na última semana, um vídeo de Matias cantando para ensinar inglês viralizou nas redes sociais. A gravação foi compartilhada por sua aluna Yasmin Almeida e já soma mais de 1,9 milhões de visualizações.

Sobre o assunto Vídeo: Cachorro fica preso em bueiro em Fortaleza e é resgatado pela população

Menina do RJ faz ensaio de "aranha-baby" e fotos viralizam na internet

Menino de três anos faz ensaio fotográfico vestido de policial no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao O POVO, o professor comenta que inclui a música em suas aulas desde 2013. “A prática de levar a música para a sala de aula é comum. É um fator motivador trazer algo que os alunos já escutam”, aponta.

Confira o vídeo de Matias que viralizou nas redes sociais:

Matias explica que durante suas aulas procura focar na pronúncia das palavras. O professor canta e pede para os alunos prestarem atenção na letra da música, depois os desafia a acompanhar.



“Eles [alunos] se sentem felizes naquele momento e isso é o que motiva a sempre tentar fazer melhor, a me esforçar um pouquinho mais”, destaca.

Antes de ser professor, Matias já era músico. Ele recorda que suas primeiras memórias na música são da infância, quando cantava em eventos da escola. Durante a adolescência, Matias parou de estudar para trabalhar como saxofonista em bandas e tocar violão em eventos no interior do Ceará.

Natural do Crato, o professor conta que teve dificuldades em seguir na música e já precisou deixar sua paixão de lado.

“Eu nunca quis deixar [a música]. Mas, eu parei por algumas vezes, porque é muito difícil viver de música, ainda mais no interior, fazendo o estilo de música que eu fazia”, explica. Em suas redes sociais, o professor compartilha alguns vídeos cantando músicas em inglês, geralmente no estilo pop/rock.

No último ano do ensino médio, Matias voltou à escola e conseguiu ser aprovado no vestibular da Universidade Regional do Cariri (URCA) para estudar letras-inglês.

“Eu escolhi esse curso porque era o que eu mais me identificava. Na época, não tinha curso de música. A vontade de lecionar veio durante o curso, eu não achei que eu fosse capaz de estar à frente da sala de aula”, revela.

O músico já leciona inglês há 10 anos. Desde 2014, Matias ensina apenas para o ensino médio nas escolas da rede estadual em Fortaleza.

No Instagram, o professor é muito querido pelos alunos, que compartilham suas cantorias nas aulas. Hoje, ele concilia as duas profissões, lecionando durante a semana e se apresentando em eventos privados nos finais de semana.

Tags