Menino encontra árvore de Natal em um lixão no Maranhão e fotos viralizam

As fotos de um garoto que encontrou uma árvore de Natal em um lixão ganharam destaque nas redes sociais. Os registros foram feitos na cidade de Pinheiro, interior do Maranhão. O menino se chama Gabriel, e tem de 12 anos. Ele estava trabalhando no local como catador, quando encontrou o objeto em uma sacola plástica.

Confira as fotografias:

O fotógrafo João Paulo Guimarães foi quem fez o registro da cena e compartilhou os registros em suas redes sociais. Segundo ele, após publicar as fotos em seu perfil no Instagram, diversas pessoas se prontificaram para doar uma árvore de Natal, além de outros presentes, ao garoto. "Esse é Gabriel. Catador de lixo de 12 anos de Pinheiro no Maranhão. Tava catando e encontrou essa árvore de Natal. Ficou feliz demais. Postei no Instagram e apareceram pessoas que vão comprar uma árvore pra ele e presentes. Gabriel é lindo", explicou João Paulo na sua conta no Twitter.



As imagens repercutiram nas redes sociais e personalidades da mídia também se comoveram com a realidade retratadas por de João Paulo. O padre Júlio Lancellotti e a ex-deputada federal Manuela d'Ávila (PCdoB-RS) repostaram as imagens. "[Feliz Natal] Pra quem? 19 milhões de brasileiros com fome, 13,5 milhões desempregados, milhares de crianças sem um teto... Não há felicidade sem garantia de vida digna pro nosso povo!", escreveu a política em seu Twitter.



Pra quem? 19 milhões de brasileiros com fome, 13,5 milhões desempregados, milhares de crianças sem um teto... Não há felicidade sem garantia de vida digna pro nosso povo!



Atualmente, uma vaquinha online com meta de R$ 80 mil está sendo realizada para ajudar a família de Gabriel. "[Ele] e a família moram numa casa de barro, sem estrutura alguma numa comunidade em Pinheiro. O sonho deles é conseguir construir uma casinha de alvenaria", afirma o texto da ação.

Até a noite desta quarta-feira, 1º, a campanha já havia arrecadado mais de R$ 21 mil. A ação também pretende adquirir cestas básicas e roupas para o garoto. Para ajuda, acesse a vaquinha online clicando aqui.



