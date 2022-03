Comissária acalma bebê de 2 anos que chorava durante voo e vídeo viraliza

O vídeo já tem mais de 95 mil curtidas e repercutiu nas redes sociais com comentários falando sobre a empatia da aeromoça

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento que um comissária de bordo acalma uma criança de dois anos durante um voo que saía de Brasília para Cuiabá, no Mato Grosso. O ato que ocorreu na quinta-feira, 25 de fevereiro, repercutiu nas redes sociais. Raphael Aquilles, que estava a bordo da aeronave, fez a gravação do vídeo e relatou o caso em seu Instagram.

Ele conta que o bebê estava com seu pai e chorava muito. A comissária de bordo, identificada apenas como Edwina, já havia tentado entreter o pequeno. Ela havia levado adesivos para ele brincar e alguns copos, porém a criança não parava de chorar. Foi quando ela teve a iniciativa que pegar o menino no colo.

Sobre o assunto Menina do RJ faz ensaio de "aranha-baby" e fotos viralizam na internet

Menino de três anos faz ensaio fotográfico vestido de policial no Ceará

Piloto é retirado de avião após ser reprovado em teste de bafômetro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Para minha surpresa ela pegou ele no colo e ficou por um tempo de um lado para o outro com ele, até que o pequenino dormiu", escreveu Raphael.

Em entrevista ao portal A Gazeta, o pai da criança, Andrei Divino Sodré, contou que ficou surpreso com a atenção que foi dada ao pequeno. "Foi uma atitude muito importante, porque a gente já estava um pouco aflito com a situação", disse.

Andrei, que mora em Goianésia, Goiás, ia para Cuiabá com a família comemorar o aniversário da avó. Ele estava com a esposa Laís, e a sua filha Lívia, de seis anos, além do pequeno Andrei Filho.

Era a primeira vez que a família estava viajando de avião. Ao G1,o pai conta que a atitude da comissária de bordo serve como um exemplo de esperança.

"Eu acredito que esse vídeo possa estar repercutindo tanto pelo mundo tão difícil que estamos vivendo. E que isso possa dar esperança para muitas pessoas de que ainda existe afeto e carinho, como demonstrou a comissária", contou.

O vídeo, que já tem mais de 96 mil curtidas e tem feito sucesso nas redes sociais com muitos usuários ressaltando a empatia da aeromoça da companhia Azul Linhas Aéreas.

"Empatia e coração de mãe, que sabe que muitas vezes o que a criança precisa para acalmar é colo. Linda atitude dela", escreveu uma seguidora. " Isso é amor à profissão e ao próximo!! Parabéns", comentou outra.









Tags