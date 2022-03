Idosa descobre que só tem R$2,82 ao consultar saldo de 'dinheiro esquecido'

A aposentada Antônia Campos, de 83 anos, estava planejando trocar de carro quando soube que teria "dinheiro esquecido" no banco, no entanto, o plano teve um fim quando ela descobriu seu saldo: R$ 2,82

"Fiz tantos planos, disse que ia trocar de carro, porque o meu é pequeno demais. Gravei o dia para saber logo, mas onde já se viu banco guardar dinheiro de alguém de graça?", indagou Antônia. O saldo existente é de um consórcio que ela havia iniciado, mas que abandonou muitos anos atrás.

A aposentada pensou que o "dinheiro esquecido" poderia ser alto, porque lembrou de suas poupanças no período do governo Collor, quando os recursos foram confiscados pela União. Ela lembrou que havia guardado o dinheiro da venda de uma casa e supôs que seria dessa vez que veria o recurso novamente.

Depois de se decepcionar com o valor, a aposentada disse que ainda gosta de trabalhar para ganhar dinheiro e sempre vendeu bolos, cocadas e até joias de ouro, parando apenas devido à pandemia de Covid-19, mas, que ainda ainda pretende voltar, apesar dos filhos preferirem que ela descanse. Além disso, ela ainda deu dicas aos novos comerciantes, afirmando ser mais vantajoso vender cocada que ouro, porque "a comida ninguém devolve".

Quem tem direito ao dinheiro esquecido liberado pelo Banco Central?



Contas correntes ou poupanças encerradas com saldo disponível;



Tarifas cobradas indevidamente, desde que o banco tenha firmado compromisso de devolver com o BC;



Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que o banco tenha firmado compromisso de devolver com o BC;



Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito;e recursos não procurados de grupos de consórcios encerrados.



Como fazer consulta de dinheiro esquecido no site do valores a receber?



A consulta ocorre exclusivamente pelo site do Valores a Receber, mantido pelo Banco Central, https://valoresareceber.bcb.gov.br/publico/



Ao entrar no site você deverá informar o CPF e data de nascimento, para consulta de contas de pessoas físicas, ou o CNPJ e a data de criação da empresa, para consulta de dinheiro esquecido em contas empresariais

Depois de informar os dados e clicar em consultar, o sistema informará se você tem ou não dinheiro "esquecido" em alguma conta bancária

Se você não tiver nenhum valor a ser resgatado, o sistemaexibirá a mensagem: "Atualmente você não tem valores a receber", e informará seu CPF e data de nascimento destacando uma data para uma nova consulta.

Caso você tenha algum dinheiro a receber, o sistema informará que a consulta foi "realizada com sucesso", confirmará seu CPF e data de nascimento e irá informar o período no qual você deverá retornar ao site do Valores a Receber para solicitar a retirada do saldo disponível.

Para solicitação do resgate será necessário nível ouro ou prata da conta no banco de dados do Gov.br - é possível fazer o cadastro gratuito pelo site, pelo aplicativo Google Play ou App Store; atenção; veja como ter nível ouro ou prata no Gov.br clicando aqui





