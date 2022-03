Gêmeas são aprovadas para medicina em mais de 30 universidades públicas

Entre as opções, Samyra e Sarah optaram por ingressar na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A primeira foi selecionada em segundo e a outra em terceiro lugar no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2022

Após um ano seguindo uma rotina de estudos de mais de 10 horas por dia, as irmãs gêmeas baianas Samyra e Sarah Aramuni, conseguiram ser aprovadas para cursar medicina em mais de 30 universidades públicas do país. As jovens, de apenas 19 anos, receberam o resultado da aprovação em 22 de fevereiro, dia em que a lista de selecionados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi divulgada. As informações são do portal G1.

Entre as diversas universidades em que as gêmeas foram aprovadas estão: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Dentre as opções, Samyra e Sarah optaram por ingressar na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Uma passou em segundo e a outra em terceiro lugar.

"Ainda não caiu a ficha, mas é realmente muito gratificante porque só a gente sabe tudo que estudou, levantar todos os dias para estudar. A gente estava 100% online então ninguém ficava no nosso pé e a gente estudava", contou Samyra Aramuni.

Ambas as jovens concluíram o ensino médio em uma escola pública de Teixeira de Freitas no ano passado. No entanto, na primeira tentativa do Enem não obtiveram pontuação suficiente para o curso de medicina. Devido a isto, intensificaram a rotina de estudos, pois almejavam uma vaga em uma faculdade pública. "Um curso com 50% desconto era R$ 5 mil a mensalidade, então eu não tinha outra forma", disse Sarah.

Em meio a conquista e alegria, as gêmeas baianas estão em clima de despedida e nos preparativos da mudança para o Rio de Janeiro. "Vai ser um momento que vai trazer muito ensinamento para elas e muitas alegrias para nós", afirmou o pai das jovens, Joaquim José Aramuni.

