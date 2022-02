Episódio de Os Simpsons "previu" conflito entre Rússia e Ucrânia em 1998

Mais uma “previsão” do seriado Os Simpsons está viralizando nas redes sociais. Um episódio que foi ao ar em 1998 mostrou um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. "Fico triste em dizer que essa não era uma previsão difícil de fazer", comentou Al Jean, produtor do programa.

Sobre o assunto Guerra entre Rússia e Ucrânia: últimas notícias de hoje, sábado, 26

No episódio, Homer está participando de um treinamento militar em um submarino. O personagem, que é funcionário e uma usina nuclear, inicia um conflito internacional ao ejetar o piloto da embarcação em águas russas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o incidente, a Rússia anuncia que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) nunca acabou e inicia uma nova guerra, reconstruindo o Muro de Berlim e colocando soldados à luta.

Sobre o assunto Suécia e Finlândia reiteram seu direito de aderir à Otan

Em entrevista ao The Hollywood Repórter, Al Jean conta que o evento no seriado foi mais uma “regra do que previsão”. "Esse é o tipo de previsão em que fazemos referência a algo que estava acontecendo, e depois acontece de novo. Nós esperávamos que nunca aconteceria, mas infelizmente acontece", reflete o produtor.

O desenho animado estreou em 1989 e é conhecido por antecipar eventos históricos. Além do conflito entre Rússia e Ucrânia, Os Simpsons previu outros acontecimentos, como o coronavírus, a eleição de Trump como presidente e o final da série Game of Thrones.

Tags