Petrópolis hoje, 18: últimas notícias da tragédia na cidade do RJ

O número de mortos após chuva que devastou Petrópolis chega a 111. Confira as últimas notícias de hoje, 18, da tragédia na cidade serrana do Rio de Janeiro (RJ)

Um temporal devastou Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, na noite da última terça-feira, 15 de fevereiro. A chuva intensa causou desabamentos, alagamentos e o soterramento de habitantes.

Tragédia em Petrópolis: últimas notícias hoje, 18

Hoje, sexta-feira, 18 de janeiro (18/02), o número de mortos pela tragédia acumula 111. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), dos 101 corpos, 65 são de mulheres e 36 de homens - 13 vítimas são menores. Desse total, apenas 33 foram identificados.

Na tarde dessa quinta, 17, chuvas fortes voltaram a atingir a cidade. Devido ao tempo instável, a Defesa Civil acionou as 14 sirenes do primeiro distrito, para aviso de tempestade, e as buscas por desaparecidos foram suspensas para garantir a segurança das equipes. Pouco tempo depois, um novo deslizamento foi registrado, só que desta vez no bairro 24 de Maio. Os moradores da região foram orientados a se deslocar da área de risco para locais seguros. Após a ocorrência, o órgão viabilizou a evacuação da Rua Nova.



A Polícia Civil afirma que foram feitos 106 registros de desaparecimentos, mas não há informações de quantos desses já foram encontrados. Pessoas resgatadas com vida estão sendo encaminhadas para os 33 pontos de apoio - sendo 25 em escolas da rede pública municipal e 8 em igrejas. Segundo o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), está foi a pior chuva na cidade desde 1932. A região serrana do estado viveu outras tragédias nas últimas décadas. Em 1988 e em 2011, temporais também causaram um grande número de mortes.

As condições climáticas em Petrópolis, na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, continuam preocupando os habitantes. Um aviso de pancadas de chuvas moderadas a fortes, principalmente entre os períodos da tarde dessa quinta-feira, 17, madrugada de hoje, 18, e tarde e noite de sábado, 19, foi emitido pela Defesa Civil, que ressaltou que a chuva pode vir acompanhada por raios e rajadas de ventos fortes.

“Nos próximos dias, ventos em médios e altos níveis da atmosfera em conjunto com as temperaturas elevadas e a disponibilidade de umidade, e o posterior posicionamento de um canal de umidade sobre a Região Sudeste manterão as condições de tempo instáveis no município de Petrópolis”, informou a Defesa Civil municipal.



Tragédia em Petrópolis: Jair Bolsonaro ordena assistência e recursos para Petrópolis

O presidente Jair Bolsonaro, que está em viagem ao exterior, ordenou assistência imediata e repasse de recursos federais ao município de Petrópolis. A orientação foi recebida pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que visitou o município na manhã desta quinta-feira, 17. Queiroga encontrou-se com o prefeito, Rubens Bomtempo, e com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na sede da prefeitura.



Segundo Queiroga, os recursos virão de imediato, por meio de orçamento interno do próprio ministério, por intermédio de liberação das secretarias subordinadas. O governador Claudio Castro garantiu que haverá dinheiro do estado do Rio para realocação das famílias desabrigadas, mas ressaltou que terá de haver entendimento com a prefeitura e outros órgãos públicos, para permitir a construção de novas moradias, visto que a região serrana dispõe de poucos terrenos aptos à construção.



Após a reunião, o ministro Queiroga afirmou que se deslocaria para o Rio, a fim de tratar de outros assuntos da área da saúde. É aguardada para esta sexta-feira (18) a visita do presidente Bolsonaro ao município de Petrópolis.



Tragédia em Petrópolis: doações em dinheiro serão recebidas por meio de conta oficial

A prefeitura de Petrópolis anunciou a criação de uma conta bancária para recebimento de doações às vítimas das fortes chuvas que afetam a cidade desde a última terça-feira (15). Os recursos arrecadados serão utilizados para a compra de mantimentos, roupas, cestas básicas, materiais de higiene pessoal e outros itens de necessidade.

A prefeitura reforça que só receberá doações em dinheiro por essa conta e pede que os brasileiros tenham cuidado para não caírem em golpes aplicados por pessoas em nome da prefeitura. Para quem quiser colaborar com dinheiro, a conta, no Banco do Brasil,é: PMP Petropolis - S O S 2022, agência 0080, conta 96011-X, CNPJ 29.138.344/0001-43. Para fazer um PIX, a chave é o CNPJ.



Tragédia em Petrópolis: mutirão para resgate de animais



Ao menos 50 animais foram resgatados na cidade de Petrópolis, após as fortes chuvas que atingiram o município desde o último dia 15. A operação foi conduzida pela Secretaria Estadual de Agricultura, responsável pelas políticas públicas de proteção e bem-estar animal, em conjunto como Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD).



Os animais resgatados estão sendo levados para clínicas veterinárias parceiras e, em seguida, para lares temporários, para serem redirecionados, posteriormente, para organizaçõesnão governamentais (ONGs) voluntárias que se encarregarão de colocá-los para adoção.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, destacou que os animais também merecem atenção e carinhoneste momento. "Estão assustados e longe de quem mais confiam. As equipes acolhem, cuidam, alimentam. É um trabalho muito importante”, comentou Castro.



Tragédia em Petrópolis: cemitério improvisa covas para receber vítimas

Um mutirão foi montado no Cemitério Municipal de Petrópolis para receber as mais de 100 vítimas da chuva. Na parte alta, onde antes havia um capinzal, vários homens ajeitam o terreno e cavam às pressas novas covas na terra. O movimento no local, que pela manhã era tranquilo, foi se intensificando a partir da tarde desta quinta-feira (17), com um sepultamento ocorrendo atrás do outro.



Por causa do local íngreme onde estão sendo cavadas as novas sepulturas, os caixões têm que ser levados nos ombros por familiares e amigos das vítimas. Segundo um funcionário do local, só hoje foram abertas 24 covas.



Tragédia em Petrópolis: busca por desaparecidos

Equipes de resgate e voluntários procuravam desesperadamente, nesta quinta-feira (17), pessoas desaparecidas após as chuvas torrenciais que deixaram ao menos 110 mortos na cidade de Petrópolis, enquanto o tempo é cada vez mais curto e há risco de novos deslizamentos de terra e tempestades. No Alto da Serra, um dos bairros mais atingidos, a atividade era frenética.



Os moradores continuam retirando lama e procurando os desaparecidos do temporal de terça-feira (15), que deixou um rastro de destruição nesta cidade da região serrana do Rio de Janeiro, depois da chuva mais intensa em 90 anos.



"Infelizmente vai ser difícil encontrar alguém com vida. Como está tudo aqui, é praticamente impossível, mas pelo menos (temos) que entregar os corpos para que a família possa enterrá-los e ter sossego", declarou à AFP Luciano Gonçalves, um voluntário de 26 anos, coberto de lama e com uma enxada na mão, enquanto revira o barro.



