Bolsonaro sobrevoa Petrópolis e lamenta tragédia: "Tristeza que não cabe em nós"

O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) visitou Petrópolis (RJ) nesta sexta-feira, 18, após voltar de viagem internacional. Direto da Hungria, o mandatário foi à cidade que é atingida por fortes chuvas desde o começo da semana. Bolsonaro sobrevoou a área afetada e divulgou ações do governo federal para enfrentamento da tragédia.

Ainda no aeroporto do Galeão, na Capital fluminense, o presidente gravou vídeo ao lado do governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro; do prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes; e de membros do governo. Bolsonaro prestou solidariedade às vítimas e seus familiares, e informou que chegaria em seguida ao município da região serrana para tomar ciência da situação.

O presidente voltou a dizer também que os ministro já haviam sido enviados ao local quando foi registrado o primeiro temporal. Segundo ele, os ministros Paulo Guedes (Economia), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Braga Neto (Defesa) conduziram as ações do governo federal na região durante a viagem dele à Rússia. O chefe do Executivo também informou que o ministro da Saúde Marcelo Queiroga esteve na cidade.

"Nos juntamos a nossos ministros que já estavam no local desde o primeiro momento", escreveu o presidente nas redes sociais.

Mais cedo, Bolsonaro anunciou ainda o repasse de R$ 2,33 milhões para auxiliar a população e iniciar os serviços de limpeza urbana. "Desse total, R$ 1,67 milhão serão para a compra de cestas básicas e itens emergenciais", informou.

"Mais de três mil pessoas serão alcançadas com kits de higiene, colchões, materiais de limpeza e kits de dormitório com cobertor e lençol. R$ 655,7 mil serão destinados para a limpeza urbana e a desobstrução de canais, com a contratação de auxiliares para as obras, caminhões e escavadeira", divulgou também. Ainda segundo ele, outros repasses estão previstos para os próximos dias.

A cidade na região serrana do Rio de Janeiro é atingida por fortes chuvas desde terça-feira, 15. Hoje, 18, no quarto dia de trabalhos de recuperação das áreas atingidas, o número de mortos pela tragédia subiu para 123, segundo dados divulgados pela Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Pelos registros das equipes da Defesa Civil Municipal, houve registro de 553 ocorrências, entre elas 436 foram por deslizamentos, 29 por alagamentos e 88 por avaliações de riscos. Por causa do acumulado pluviométrico das últimas horas e da previsão de permanência de chuva para o Município, todas as sirenes do primeiro distrito permaneceram acionadas ao longo da noite. Conforme os últimos dados, 849 pessoas estão acolhidas em 19 pontos de apoio da cidade.

