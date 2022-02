Detran monta serviço para atender quem perdeu documentos em Petrópolis

Os moradores de Petrópolis, na Região Serrana do estado do Rio, que perderam os documentos na tragédia provocada pela chuva forte desde terça-feira (15), podem contar a partir de hoje (18) com um serviço do Detran, montado na cidade para dar mais rapidez na obtenção de carteiras de identidade e segunda via da habilitação.

O atendimento será feito em dois pontos. No Sesc Quitandinha vai funcionar de hoje até domingo (dias 18, 19 e 20) um posto provisório em instalações cedidas pela Federação do Comércio, das 9h às 16h, para serviços de identidade e de habilitação.

O outro local é no Colégio Estadual Rui Barbosa, no Alto da Serra. Este é o bairro com o maior número de vítimas de desabamentos. Lá, o atendimento será feito amanhã e domingo (dias 19 e 20). O horário também será das 9h às 16h e o morador poderá ter serviços de identificação civil, como a primeira e a segunda vias da carteira de identidade.

Postos de atendimento

Além disso, duas vans do Detran vão circular pelos abrigos para buscar pessoas que precisam de documentos e levá-las aos dois pontos de atendimento. O cadastramento dos moradores que vão necessitar dos novos documentos será feito por meio de uma parceria do Detran com a Secretaria de Assistência Social de Petrópolis.

O plano de ação do Detran foi elaborado ontem com diretores do departamento durante visita do presidente do órgão, Adolfo Konder à cidade. Em uma reunião com a secretária municipal de Assistência Social de Petrópolis, Karol Serqueira, ficou acertada a parceria entre os dois orgãos.

“Ao todo, o Detran vai utilizar 50 funcionários na operação de ajuda às vítimas de Petrópolis. Parte deles será enviada do Rio de Janeiro e a outra parte já atende nos postos do órgão em Petrópolis e arredores”, informou Konder.

