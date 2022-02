Tragédia em Petrópolis: chuva deixa mortos e desaparecidos; imagens e vídeo

Desabamentos e alagamentos causados pela chuva que atingiu Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, deixaram pelo menos 66 mortos, de acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. 21 vítimas foram resgatadas com vida até o momento. As ações ocorrem desde a noite dessa terça, 15. Mais abaixo, imagens e vídeo da tragédia. As informações são da Agência Brasil.

Governador Cláudio Castro disse em nota que se trata de uma situação "quase que de guerra" e que toda a equipe do governo está mobilizada: Corpo de Bombeiros, secretarias e demais órgãos do estado. "Atuamos no resgate e salvamento de vítimas, desobstruindo estradas, atendendo pessoas que perderam seus bens, com medicamentos e remoções, entre outras ações".

No Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra, uma grande equipe está concentrada. Lá, o governo acredita ter o maior número de vítimas ainda soterradas. São 400 militares mobilizados e atuando em 44 pontos atingidos pelo temporal. Foi montado um hospital de campanha com 10 leitos onde as vítimas recebem o primeiro atendimento.

Mais de 180 pessoas que moram em áreas de risco foram acolhidas em escolas e recebem suporte de profissionais das áreas da saúde, educação, agentes comunitários, além da Defesa Civil. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros realiza atendimento especializado às famílias que buscam informações de desaparecidos e registros de ocorrência. Os familiares estão sendo acolhidos e atendidos na Sala Lilás do posto.

A Defesa Civil, em atualização do boletim meteorológico, informou que ainda há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento no município. O órgão reforça que a cidade segue em Estágio Operacional de Crise e orienta que a população fique atenta aos informes e alertas que podem ser atualizados a qualquer momento.

Tragédia em Petrópolis: imagens e vídeo

Tragédia em Petrópolis: moradores buscam desaparecidos

Em meio a catástrofe causada pelas chuvas em Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, moradores buscam, por conta própria, familiares desaparecidos.

"Estou procurando meu pai e minha mãe", disse Danter Menezes que, desde às 3h da madrugada de hoje (16), está com o irmão, Simon Menezes, no local onde era a casa dos pais, no Morro da Oficina, no bairro Alto da Serra. "Tenho certeza que estão aqui, eles estavam na sala, os móveis todos estão aqui, achei os documentos deles", contou.

A região foi uma das mais atingidas. Somente ali, de acordo com os moradores, mais de 50 casas vieram abaixo com os deslizamentos de terra. Danter não mora no local. Assim que soube da tragédia, tentou contato com os pais, mas não conseguiu falar com eles e foi imediatamente para lá.

A casa do irmão, que fica na mesma área, também corre risco de desabamento. "Vou levar meu irmão, sobrinho e cunhada para minha casa. Eles moram naquela casa que está rachada e com risco de cair", explicou Danter.

José Costa reside em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e, assim que soube do desastre, foi para Petrópolis para ajudar o filho, Marcelo Castro, que teve a casa levada pelas chuvas. Eles também buscam por conta própria a esposa de Marcelo, que estava em casa quando ocorreu o deslizamento de terra.

"Ele ligou para mim e eu vim porque numa hora dessas é difícil. Tentamos [escavar] beirando a casa, tirando o que tinha que tirar de barro", relatou José.

Sozinho, Paulo Eckardt procura a mãe, Antonieta, 99 anos, que estava em casa quando tudo desabou. Ele tentou chegar ao local ontem, mas não conseguiu. "Ela está dentro do quarto, debaixo daquela barreira. Tem que esperar agora para tirar o corpo", disse com muita tristeza. Ele morava com a mãe e não tem esperanças de que ela esteja viva. "O rapaz falou que [ela] está soterrada. Não tem como. Não tem chance [de alguém] estar vivo, é terra pura, sem chance, ainda mais com a idade que ela tem".

Tragédia em Petrópolis: previsão de chuva aumenta preocupação com deslizamentos

A previsão do tempo para hoje em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, ainda é de chuva fraca a moderada, reforçando a preocupação com novos deslizamentos na cidade, uma vez que o solo está encharcado.

De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Civil, as precipitações podem ocorrer a qualquer momento, por isso o município segue em estágio operacional de crise. A pasta orientou a população para que fique atenta aos informes e alertas que podem ser atualizados a qualquer momento. Em caso de emergência as pessoas devem ligar para o 199.

Segundo a Defesa Civil municipal, “a passagem de uma frente fria pelo oceano, em conjunto com as instabilidades geradas pelo aquecimento diurno, mais a disponibilidade de umidade” foram as causas da chuva muito forte no primeiro distrito do município de Petrópolis no período entre atarde e a noite deontem(15).

No Alto da Serra foram registrados 125.8 mm por hora e o acumulado pluviométrico atingiu 259.8 mm em 4h, em São Sebastião. “Durante a madrugada e manhã dequarta-feira (16) não houve registro de chuva significativa na cidade”, informou emnota

“Hoje, devido à elevada disponibilidade de umidade e ao aquecimento diurno, há previsão de pancadas de chuva moderada isoladas à tarde e noite para o Município de Petrópolis.”

Tragédia em Petrópolis: entidades se mobilizam para ajudar vítimas das chuvas

Órgãos públicos e associações de diversos setores anunciaram medidas para reunir doações e ajudar no atendimento às vítimas da chuva torrencial que atingiu Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na tarde de ontem (16). A tempestade causou destruição em diversas localidades, com transbordamento de rios, deslizamentos de encostas e alagamentos. Últimos informes dão conta de 66 mortes e número não informado de desaparecidos.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro organizou um mutirão com os juízes para agilizar e ordenar os documentos necessários para a identificação e liberação de corpos no Instituto Médico Legal (IML). Por causa dos danos causados à infraestrutura da cidade, os fóruns não funcionaram nesta quarta-feira, e os prazos processuais foram suspensos.

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro enviou uma unidade móvel com defensores e servidores para o IML com o objetivo de acompanhar o trabalho de identificação dos corpos. Além disso, foram montados postos de atendimento no NPAs Centro (Rua Dr. Nelson de Sá Earp, 254), no Fórum do Centro (Avenida Barão do Rio Branco, 2001), no Fórum de Itaipava (Estrada União e Indústria, 9900, Itaipava) e no NPA de Itaipava (Estrada União e Indústria, 11860, Itaipava). A população também pode buscar orientação da Defensoria Pública por meio do número telefônico 129.

O IML de Petrópolis fica na rua Vigário Corrêa, próximo ao Hospital Alcides Carneiro, no bairro de Corrêas, nº 1361-1351. O acesso à área não foi atingido por deslizamentos e está livre. A população pode entrar em contato com órgão pelo número de telefone (24) 2221-6892.

A sede da Defensoria Pública, no centro do Rio de Janeiro, está recebendo doações de itens de higiene pessoal, limpeza, alimentos e roupas infantis e para adultos, além de água potável, máscaras e álcool em gel. O endereço é Avenida Marechal Câmara, nº 314, portaria.

Prefeituras de municípios também organizaram pontos de coleta de doações para envio às vítimas das chuvas em Petrópolis. Na capital, doações podem ser entregues nas dez Coordenadorias de Assistência Social (CAS), das 8h às 17h. O endereço de cada um dos pontos de coleta do município do Rio pode ser consultado na página da Secretaria Municipal de Assistência Social. Em Cabo Frio e Teresópolis, também foram organizados pontos de coleta de doações em diferentes bairros.

A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) nformou que também está mobilizando seus associados para a doação de alimentos e itens de higiene para os sobreviventes da tragédia. Pessoas que queiram doar podem entrar em contato com a associação por meio do número (21) 2584-6339.

Além da doação de itens básicos, há mobilização também para assistência psicológica aos moradores da cidade. O Sesc RJ disponibilizou o número telefônico (21) 3138-1189 para que familiares e amigos de vítimas, pessoas feridas e outros atingidos busquem atendimento psicológico. Ao entrar em contato, os interessados passam por uma triagem e podem agendar um horário para atendimento.

O Sesc também está recebendo doações nas duas unidades em Petrópolis (Sesc Nogueira e Sesc Quitandinha), e outras seis unidades do estado: Niterói, Teresópolis, Nova Friburgo, São João de Meriti e no bairro da Tijuca, na capital.

Com informações da Agência Brasil

