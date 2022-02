Perfil fake tenta desviar doações destinadas a vítimas das chuvas em Petrópolis

A Polícia Civil investigará um perfil falso que estava se passando pela conta do Instagram da ONG SOSerra, perfil original criado para ajudar famílias afetadas com as fortes chuvas ocorridas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Após a tragédia dos últimos dias, a organização tem recebido doações por PIX para ajudar quem foi afetado.

A conta falsa traz um número de PIX diferente do disponibilizado pela ONG e a ação dos criminosos tenta ludibriar os doadores e desviar o dinheiro das doações. A situação foi denunciada pela instituição, que pediu que seus seguidores tomassem cuidado com o perfil fake.

“Recebemos avisos de que existe uma conta falsa, imitando a nossa para tentar lucrar com malícia sobre a situação! Já denunciamos para o Instagram e estamos tentando derrubá-la! Por isso é importante que compartilhem as informações verdadeiras, cada vez mais, pois toda ajuda é extremamente necessária! Obrigada de coração a todos!! E se tiverem alguma dúvida, podem mandar direct", informou.

A investigação deve ficar a cargo da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, a qual vai solicitar, nesta sexta-feira, a remoção da página fake da rede social. O usuário acrescentou o número 1 ao nome do endereço oficial da conta que é @sos_serra.

