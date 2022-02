Pré-vestibular online para estudantes da rede pública tem vagas abertas

O projeto Salvaguarda, que auxilia estudantes da rede pública a ingressar no ensino superior, está com vagas abertas. Criado em 2016 por Vinícius de Andrade, então estudante de Economia da Universidade de São Paulo (USP), o programa funciona de forma totalmente online. As inscrições vão até 19 de março.

Vinicius começou o projeto com base em uma pesquisa que mostrava estudantes da rede pública desestimulados a prosseguir para o Ensino Superior por falta de acesso à informação. Atualmente, mais de 1.500 voluntários fazem o acompanhamento de estudantes. Para este semestre, estão sendo ofertadas 30 mil vagas, em todo o País.



O Salvaguarda atua em diversas frentes: há conteúdos de todas as disciplinas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), correções de redação, informações sobre todas as instituições públicas de ensino superior, acompanhamento psicológico, aconselhamento de carreira, e tutores particulares, que ajudam a organizar a rotina de estudos e prestam suporte personalizado, levando em conta as dificuldades individuais de cada participante.



Além de acontecer de maneira totalmente virtual, a participação no Salvaguarda é gratuita. A única exigência para inscrição é estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio totalmente em escola pública.



Calendário do processo seletivo:

Início das inscrições: 7 de fevereiro;

7 de fevereiro; Fim das inscrições: 19 de março;

19 de março; Contato para entrevista: 20 a 24 de março;

20 a 24 de março; Início do ano letivo: primeira semana de abril.

Serviço

Projeto Salvaguarda - inscrições para o primeiro semestre de 2022

Formulário de inscrição: disponível neste link;

disponível neste link; Edital de seleção: disponível neste link;

disponível neste link; Período de inscrição: 7 de fevereiro a 19 de março.

