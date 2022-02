Prouni 2022: como usar nota do Enem 2021 e quando abre inscrição

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que teve resultado da edição 2021 divulgado hoje, 9, poderá ser usado para acessar o ensino superior por meio de programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) - que oferece vagas em instituições de ensino superior públicas - e o Programa Universidade para Todos (ProUni) - que disponibiliza vagas em instituições de ensino superior privadas.

O ProUni seleciona estudantes para bolsas de estudos que podem ser integrais, de 100% da mensalidade, ou parciais, de 50%. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. É preciso também não ter zerado a redação do Enem e ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas das provas.

O Ministério da Educação (MEC) informou que o ProUni deste ano usará as notas do Enem 2021, com inscrições realizadas entre os dias 22 e 25 de fevereiro.



Prouni 2022: cronograma de data

Inscrições: 22 a 25 de fevereiro

22 a 25 de fevereiro 1ª chamada: 2 de março

2 de março Comprovação das informações da 1ª chamada: 3 a 14 de março

3 a 14 de março 2ª chamada: 21 de março

21 de março Comprovação das informações da 2ª chamada: 21 a 29 de março

21 a 29 de março Inscrição na lista de espera: 4 a 5 de abril

4 a 5 de abril Divulgação da lista de espera para as instituições de ensino: 7 de abril

7 de abril Comprovação das informações dos aprovados na lista de espera: 8 a 13 de abril

Prouni 2022: lista dos selecionados no processo seletivo



A lista com o nome dos selecionados, bem como o cronograma do programa, pode ser acessada por meio do site do Prouni. A lista de espera é para aqueles que não foram selecionados nas duas chamadas regulares do programa, mas diferentemente da segunda chamada, ela não é automática e os candidatos interessados precisaram manifestar o interesse. A inclusão na lista é apenas para candidatos que participaram do processo seletivo regular do Prouni 2021 e não é aberta a novos inscritos.

Os cursos disponíveis na lista de espera variam em cada edição. Como os resultados da espera vão sendo divulgados aos poucos, conforme a disponibilidade de vagas, o interessado deve acessar o sistema todos os dias, até o encerramento do período, para ver se foi contemplado e apresentar a documentação. O Ministério da Educação não envia mensagens informando sobre a pré-aprovação.

Prouni 2022: bolsas de estudo



O Prouni é o programa do governo federal que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior. Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

É necessário também que o estudante tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada, desde que na condição de bolsista integral. Pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino também podem disputar uma bolsa e, nesse último caso, não se aplica o limite de renda exigido dos demais candidatos.

É preciso que o candidato tenha feito a edição mais recente do Enem, tenha alcançado, no mínimo, 450 pontos de média das notas e não tenha tirado zero na redação. Neste ano, os estudantes serão selecionados de acordo com as notas do Enem de 2021.

A nota pode também ser usada para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que oferece financiamento a condições mais atrativas que as disponíveis no mercado.

Além dos processos seletivos conduzidos pelo governo federal, as instituições de ensino públicas e privadas têm liberdade para usar as notas em processos seletivos próprios. Os candidatos podem checar nas instituições onde têm interesse em estudar quais são os critérios adotados.

Instituições de ensino estrangeiras também utilizam as notas do Enem em processos seletivos. Atualmente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) tem convênio com 51 instituições de ensino em Portugal. Cada instituição define as regras e os pesos para uso das notas. A lista das instituições está disponível no portal do Inep.



Estudantes de escolas particulares podem ter acesso ao Prouni 2022?

O presidente Jair Bolsonaro liberou em dezembro de 2021, o acesso ao Prouni para alunos que cursaram o ensino médio em colégios particulares, que não possuam bolsa de estudos, desde que se encaixem nos critérios econômicos (renda familiar per capita de até 3 salários mínimos). No entanto, essa mudança ainda não valerá para o Prouni do 1º semestre de 2022.

Sou bolsista do Prouni. Posso concorrer a uma vaga no Sisu 2022?

Sim, é possível concorrer a vagas em universidades públicas pelo Sisu sendo bolsista do Programa Universidade para Todos (Prouni). No entanto, caso o candidato seja classificado e se matricule em uma instituição pública de ensino superior, ele deverá escolher pela vaga conseguida através do Sisu ou pela do Prouni, pois é proibido estar ao mesmo tempo matriculado em uma universidade pública e ser bolsista do programa.



É possível se inscrever no Prouni e no Sisu no mesmo ano?

Sim. Ambos utilizam a mesma nota de referência, que é a do Enem anterior. No entanto, assim como no caso anterior, se o candidato for aprovado tanto na faculdade à qual concorreu pelo Sisu quanto no Prouni, deverá escolher apenas uma das opções.





