Passarela desaba em Salvador e três pessoas ficam feridas

Horas após a queda da passarela no bairro de Valéria, em Salvador, a Defesa Civil (Codesal) fez uma vistoria no local. Na observação, liderada pelo arquiteto Paulo Passos, foi constatado que a placa pode ter cedido por falta de manutenção.

Duas pessoas que atravessavam a passarela no momento também caíram e um motociclista que passava pela BR-324 no momento foi atingido pela placa. As três vítimas foram levadas de ambulância para hospitais de Salvador.

A queda aconteceu por volta das 14h30 deste sábado (12).

A ViaBahia, empresa responsável pelo trecho da BR-324 onde a queda ocorreu, disse que investiga o caso.

"A ViaBahia está apurando as causas do acidente ocorrido neste sábado (12), por volta das 13 horas, que deixou três pessoas feridas, após o piso de uma passarela no bairro de Valéria, situado município de Salvador, ceder. A empresa está prestando todo o apoio necessário às vítimas, e as equipes do SAMU acionadas foram deslocadas para o local para o atendimento imediatamente. A passarela foi interditada e a ViaBahia está investigando o que provocou o acidente. Recentemente, toda a estrutura passou por vistoria de uma empresa especializada e não apresentou qualquer irregularidade", diz a nota.

Do Correio 24h para Rede Nordeste

