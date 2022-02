Homem é expulso de bar e atira contra fachada do estabelecimento em Fortaleza

A Polícia Civil, por meio do 5º Distrito Policial, realizou a prisão do suspeito em flagrante após investigação. Ele foi identificado nas imagens das câmeras de segurança

Um cliente de um bar localizado no bairro Maraponga, em Fortaleza, abriu fogo contra a fachada um bar após ser expulso por seguranças. Ele teria sido retirado do estabelecimento depois de causar tumulto e voltou, horas depois, armado. Pelo menos duas pessoas saíram feridas durante os disparos. O crime aconteceu durante a madrugada dessa segunda-feira, 8. O homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, por meio do 5º Distrito Policial.



O homem estaria alterado e teria tentado invadir a cozinha e subir no palco do bar. Os funcionários o retiraram do local, e ele teria afirmado que voltaria. Por volta de 1 hora da manhã, conforme a investigação policial, o homem chegou em uma motocicleta e realizou aproximadamente sete tiros contra as portas do bar, com clientes dentro.

Sobre o assunto "Sempre andou com roupa de igreja e terço no pescoço", diz irmã de homem esquartejado por ex

Dono do portal Pirambu News é morto a tiros em Fortaleza

Homem reage a assalto e atira frango abatido contra criminoso em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma terceira pessoa teria ficado ferida, mas não foi encontrada. As pessoas não conheciam o criminoso e foram atingidas de forma aleatória. Elas foram socorridas.

Na manhã desta terça-feira, 8, equipes da Polícia Civil prenderam o indivíduo em flagrante. Ele nega participação, no entanto, câmeras e testemunhas o identificaram. Ele foi detido em casa, e a arma ainda não foi encontrada.

Ele não possui antecedentes criminais e foi encaminhado ao 5º Distrito Policial, que cobre a área e foi responsável pela investigação do caso.

Tags