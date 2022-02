Homem morre após levar soco durante discussão por jogo do Palmeiras

Discussão ocorreu entre vizinhos do condomínio. Após ser preso, o agressor pagou fiança no valor de R$ 5 mil e já está em liberdade. Caso ocorreu no interior de São Paulo

Um homem morreu após levar um soco durante uma discussão motivada pela partida de futebol entre Palmeiras e Chelsea, na final do Mundial de Clubes da Fifa. O caso ocorreu na noite desse sábado, 12, na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo. Celso Wanzo recebeu atendimento médico, mas veio a óbito. Apesar de ter sido detido, o agressor foi liberado após pagamento de fiança.

A vítima era um advogado de 58 anos, morador de um condomínio localizado no bairro Jardim Pinheiros. Segundo informou o portal G1, a briga aconteceu entre Celso e outro morador do local. De acordo com o boletim de ocorrência, a discussão começou no apito final da decisão do Mundial de Clubes da Fifa, na qual o time inglês venceu o brasileiro por por 2 a 1.

Após o soco, a vítima ficou desacordada. Apesar de ter sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Base, o advogado não resistiu aos ferimentos.

O agressor, de 44 anos, foi detido pela Polícia Militar de São Paulo. Ele foi encaminhado para Central de Flagrantes e autuado por lesão corporal de natureza grave. A decisão foi tomada enquanto Celso ainda estava com vida. O agressor foi liberado após pagamento de fiança de R$ 5 mil. Com a morte da vítima, no entanto, o boletim de ocorrência deve ser alterado.





