Jardel decide continuar no Big Brother Portugal após saber da morte da mãe

Jardel foi informado da morte de sua mãe durante confinamento do Big Brother Famosos, em Portugal. Apesar de ficar abalado, ele decidiu permanecer no reality show

O cearense Jardel, confinado no Big Brother Portugal, foi informado da morte de sua mãe na noite desse domingo, 13, mas decidiu continuar no reality. “Ela foi e me viu bem. Vou guardar isso. Que leve essa imagem para o céu”, disse o ex-jogador de 48 anos de idade, após voltar para a sala da casa e ser consolado pelos colegas de confinamento.

Os filhos de Jardel foram autorizados a entrar na casa para dar a notícia. Maria de Fátima morreu aos 67 anos e não teve a causa da morte divulgada até o momento. Os outros participantes foram informados da notícia pelo apresentador do Big Brother.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de dona Maria de Fátima Almeida Ribeiro, mãe do nosso querido Mário Jardel. Lamentamos profundamente esta perda tão dolorosa. Pedimos a Deus que conforte o coração do nosso querido Mário Jardel, assim como os dos familiares e amigos", informou o perfil oficial de Jardel no Instagram.

Em Portugal, Jardel é conhecido como "Super Mário" e já está entre os seis participantes que permanecem no reality de um elenco total de 13. A edição é exclusiva para celebridades e é transmitida no canal TVI.

Cearense de Fortaleza, ele foi revelado pelo Ferroviário-CE. O ex-jogador de também Grêmio e Vasco já revelou durante o programa sua superação contra a dependência química e a depressão, afirmando estar na sua melhor fase.

