Cearense Jardel comenta sobre dependência química e recebe faixa de apoio em reality

O ex-jogador cearense Jardel está participando do Big Brother Portugal. O ex-atacante revelou, em conversa com companheiros de confinamento, a dependência química e relatou momentos difíceis que passou em razão das drogas. Jardel também recebeu uma homenagem de um grupo de torcedores do Porto-POR, clube em que é ídolo.

O cearense relata que sofreu uma overdose quando ainda era jogador. "Em 2002 tive uma overdose e fiquei sete dias acordado, usando cocaína. Para vocês que me estão a ver, isso não é exemplo nenhum. Contratei mulheres, fiquei naquela vida achando que não ia acontecer nada comigo, que estava tudo bem", disse.

Ele afirmou que durante grande parte da carreira, usou drogas somente em períodos de férias. Também contou que começou a utilizar entorpecentes ilegais em 1996, após deixar Grêmio para jogar na Europa. "Está sendo uma superação diária, porque não é fácil. Onde eu chego, me oferecem bebida, entre outras coisas. Estou sentindo, espiritualmente, que está na hora. Ou toma um rumo ou vai pra baixo. Ou morre ou se salva. Eu estou nessa luta."

Na semana passada, torcedores do Porto alugaram um avião, que sobrevoou o local do reality com uma faixa escrita "Jardigol, Super Dragões estão contigo". O ex-jogador conseguiu ver a mensagem e gritou o nome do time em comemoração. No clube, ganhou três edições do Campeonato Português.

Cearense de Fortaleza, Jardel foi revelado pelo Ferroviário. Antes de jogar no Grêmio, passou também pelo Vasco. Ficou mais tempo na equipe carioca, mas foi no clube gaúcho que ganhou destaque pela quantidade de gols marcados. No Grêmio foi campeão da Libertadores, em 1995. É ídolo de clubes como Porto, Sporting-POR e Galatasaray-TUR e disputou partidas com a camisa da seleção brasileira.



Jardel conquistou as chuteiras de ouro e prata pelo Porto. Pelo rival Sporting, também conseguiu uma chuteira de Ouro e no Galatasaray, uma de Bronze. Ele está participando da versão portuguesa do Big Brother desde o dia 2 de janeiro.

