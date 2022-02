Mãe de Marília Mendonça recebe roupa usada por cantora no dia do acidente aéreo

Ruth Dias, 53 anos, mãe da cantora Marília Mendonça, falou sobre a dor de perder um filho, nessa quinta-feira, 10. “Não tem dor maior do que a de enterrar um filho, você é mutilado sem anestesia e fica sangrando até morrer ou se apega muito com Deus para continuar a missão pela qual ele te designou.” O desabafo foi feito ao lidar com mais uma forte lembrança: receber o vestido usado pela artista no momento do acidente aéreo.

Sobre o assunto Filho de Marília Mendonça celebra 2 anos e Murilo Huff se declara

Família de Marília Mendonça autoriza música com Naiara Azevedo

Murilo Huff abre mão de bens do patrimônio de Marília Mendonça

Irmão de Marília Mendonça aciona advogado após mudança no Instagram

Desde a tragédia, a peça permaneceu guardada e não foi lavada antes de ser entregue à família. Dona Ruth recebeu a roupa por meio de Robson Cunha, advogado da família, segundo informações do Metropóles.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A roupa quadriculada ficou marcada por ter aparecido nas últimas imagens da cantora, em vida, que circulam pela web.

Familiares de Marília Mendonça têm o interesse de construir um museu para eternizar a memória da estrela de música sertaneja. O vestido quadriculado seria uma das peças do acervo.



Tags