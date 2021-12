Filho de Marília Mendonça celebra 2 anos e Murilo Huff se declara

Léo é fruto do relacionamento entre Murilo Huff com a cantora, vítima fatal de acidente de avião aos 26 anos

O cantor sertanejo e ex-marido de Marília Mendonça, Murilo Huff, publicou nesta quinta-feira, 16, uma homenagem a Léo Mendonça, seu filho com a cantora. O garoto completa hoje 2 anos de idade e ganhou de seu pai uma série de fotos postadas no Instagram com momentos divididos entre os dois.

Além das lembranças compartilhadas em imagens, Murilo prestou homenagem ao seu filho com um texto em que expressa seu amor pela criança. “Meu coração hoje corre para lá e para cá, não para um segundo e tem o sorriso mais lindo do mundo”, disse o artista no início de sua fala.

O músico continuou seu depoimento fazendo referência aos momentos que ambos têm passado juntos: “Hoje não é só você que faz 2 anos, mas eu também! Faz dois anos que eu me sinto vivo de verdade por ter você do meu lado, meu filho. Mesmo sem você entender, hoje te agradeço por isso e agradeço a Deus pela sua vida e sua saúde”. Por fim, Huff escreveu sobre seu papel de cuidar e amar seu filho: “Eu prometo que vou cuidar de você hoje e sempre”.

Léo Mendonça é fruto do relacionamento entre Murilo Huff e Marília Mendonça. A cantora considerada “Rainha da Sofrência” faleceu em 5 de novembro devido a um acidente aéreo quando estava indo para um show em Minas Gerais. A artista tinha 26 anos.



