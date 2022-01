Família de Marília Mendonça autoriza música com Naiara Azevedo

A família de Marília Mendonça autorizou a música "50%", uma parceria com a cantora Naiara Azevedo, que está no Big Brother Brasil 2022

A família de Marília Mendonça autorizou a veiculação da música “50%”, uma parceria com a cantora Naira Azevedo, que está no Big Brother Brasil 2022. De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, os familiares nunca foram contrários ao lançamento, mas à maneira que o conteúdo estava sendo divulgado.

Segundo dona Ruth, mãe da cantora que faleceu em um acidente de avião, ela não gostou da nova gravação, que aconteceu após a morte da filha. Havia um “tom apelativo e diferente daquilo que pretendem passar para os fãs da Marília, que é uma imagem de uma mulher batalhadora, forte e que mesmo diante das adversidades buscou a forma positiva das coisas”.

Ela ainda afirma que apoia todas as homenagens em apoio à Marília Mendonça, contanto que a situação não seja transformada em algo apelativo. “Ela defende e apoia as homenagens a Marília, mas que não transformem isso em situações apelativas de sensacionalismo”, pontua Robson Cunha, advogado da família.

O profissional explicou que a equipe de Naiara Azevedo está de acordo com o posicionamento da família e que se comprometeu a lançar da forma como estava programada originalmente.

A polêmica começou quando o irmão de Marília Mendonça publicou indiretas à participante do BBB 22. “Todo mundo já sabia que você entraria no BBB pra se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo pra que você não fique dentro dessa casa”, escreveu.



