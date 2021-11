Bruninho vai ao treino da seleção brasileira e se emociona ao conhecer Neymar

Jovem torcedor do Santos, que recebeu apoio na internet após polêmica em clássico contra o Palmeiras, ganhou chuteira de Coutinho, conversou com Tite e conheceu o camisa 10

O treino da Seleção Brasileira neste sábado, 13, contou com a presença de um torcedor ilustre. Alvo de confusão no último domingo após o clássico entre Santos e Palmeiras, o garoto Bruno do Nascimento, conhecido também como Bruninho, foi à Academia de Futebol (CT do Palmeiras), viu a atividade de perto e ainda conheceu jogadores e membros da comissão técnica.

Em vídeos e fotos enviados pelo pai da criança de 9 anos à Gazeta Esportiva, Bruninho tirou fotos e conheceu todo o elenco do Brasil que disputa as Eliminatórias Sul-Americanas, além de ter brincado com bola no gramado.

Os destaques ficaram por conta de Coutinho, Neymar e o técnico Tite. O primeiro presenteou Bruninho com as chuteiras utilizadas no treinamento. Já o segundo tirou fotos e autografou uma camisa da Seleção e outra do Santos, já na parte interna do CT, deixando o garoto emocionado.

Tite, por sua vez, conversou com Bruninho antes do treino. Em entrevista coletiva na quarta-feira, o treinador havia convidado o menino a visitar a Seleção.

O Brasil se prepara para enfrentar a Argentina, na terça-feira, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. A equipe comandada por Tite é líder isolada da competição, com 34 pontos conquistados.

