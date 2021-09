Rapper Kyan é preso em Praia Grande na madrugada desta segunda-feira, 13

O rapper Kyan foi detido na madrugada desta segunda-feira, 13, em Praia Grande (SP). Amigo do músico, o produtor audiovisual Lucas Zetre realizou live no perfil do rapper no Instagram acompanhando a ocorrência.

Segundo as informações da transmissão, Kyan foi detido por supostos desacato e crime de trânsito. Ele foi parado por uma viatura por estar andando de motocicleta sem o uso de capacete e sem habilitação. Ele teria discutido com os policiais, e foi preso em seguida.

Ao chegar no distrito policial, porém, os policiais não levaram o músico para registrar o Boletim de Ocorrência (BO). Kyan ficou dentro da viatura por mais de uma hora, e até o encerramento da transmissão, os procedimentos administrativos não haviam sido iniciados. Ele permanecia detido dentro do veículo.



Com mais 400 mil inscritos no Youtube e 720 mil seguidores no Instagram, Kyan faz parte do selo Ceia Ent, ao lado de artistas como Djonga, Smile e Febem. Em setembro, ele estrelou campanha da marca de roupas Adidas, e lançou recentemente o single "Arrasta pra China".

A equipe do rapper acompanhou a detenção e permanece na delegacia aguardando os procedimentos. Até o momento, não há informação sobre o registro da ocorrência.

