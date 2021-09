Google muda definição de síndrome de Down após mobilização de influencer do DF

De saída do Fortaleza, o zagueiro Juan Quintero publicou uma mensagem de despedida em seu perfil no Instagram. O colombiano agradeceu ao Tricolor e aos torcedores e reforçou o comprometimento que teve com o clube nos últimos anos. Como será emprestado somente até o fim do ano, o defensor terminou a mensagem com um “até breve”.

“Que momento difícil pra mim e minha família, mas assim é o mundo da bola né! Muito obrigado Fortaleza Esporte Clube por tudo o que fizeram por mim e minha família, Eu levarei vocês em meu coração para a vida inteira… Sem duvida aqui é minha casa também!! Companheiros, funcionários do clube, torcedores e diretivos, só gratidão pra vocês por o carinho e respeito que me entregaram no dia a dia! Vocês são feras!!! Cheguei aqui sozinho e vou embora com uma linda família e amigos incríveis que Deus colocou na minha vida! Nunca esqueçam esse gringo que sempre deu a vida no campo por essas cores sempre!! E não esqueçam, aqui é Fortaleza, P****. Até breve…”, escreveu Quintero.

Como jogou apenas uma partida pelo Fortaleza na Série A, o zagueiro pode se transferir para outra equipe. A saída de Quintero se dá pela falta de espaço, admitida pelo técnico Juan Pablo Vojvoda ao próprio jogador. O colombiano já deve embarcar para Caxias do Sul na quarta-feira, 18.

No Juventude, que é o 12º colocado da Série A do Brasileiro, Quintero chega com perspectivas de titularidade. O time gaúcho pagará integralmente o salário do jogador. O vínculo vai até o fim de 2021 e depois disso o atleta deve voltar ao Fortaleza, já que tem contrato com o Tricolor até o fim de 2022.

