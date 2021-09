Ator de "Carinha de Anjo", Luiz Carlos Araújo é encontrado morto aos 39 anos

Amigos e familiares confirmaram a morte do ator Luiz Carlos Araújo, 39, que interpretou o personagem Válter da novela “Carinha de Anjo” (2016) no SBT. A causa da morte não foi informada. Marilice Cosenza, uma das amigas do ator, informou que Luiz Carlos não fazia contato com ninguém desde o último dia 5 e que, por isso, um chaveiro foi chamado até o local.

O corpo do ator foi encontrado já sem vidas em sua cama. De acordo com a polícia, a morte já tinha acontecido há pelo menos três dias. "Ainda não se sabe a causa da morte dele! A policia está terminando a investigação. Saí agora da delegacia, onde estive ontem a noite toda com a família dando depoimentos. Luiz era meu melhor amigo, e eu e outra amiga tentamos falar com ele há alguns dias e ontem o dia todo, sem conseguirmos, pois o celular estava desligado" declarou Marilice em publicação feita nas redes sociais deste domingo, 12. Ela acredita ter sido uma das últimas pessoas a terem encontrado Luiz Carlos com vida.

Camila Camargo, filha do cantor Zezé de Camargo, também era amiga de Luiz Carlos. Nas redes sociais, ela lamentou a morte do ator. "Não consigo acreditar, não dá, não quero acreditar. Te conheci com meus nove anos e de la pra cá foram palcos divididos, histórias, abraços, carinho, que estão eternizados", escreveu ela.

Luiz Carlos Araújo também era conhecido por sua atuação no teatro, onde participou das peças “Tieta do Agreste” e “Lisbela e o Prisioneiro”. Ainda não há informações sobre velório e enterro do autor.

